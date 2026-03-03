"한·일만 돔구장 특혜?" 결전의 날 D -6, 대만의 조바심과 불만, 한국전 투수들 점검 불발

기사입력 2026-03-03 08:34


쩡하오추 대만 대표팀 감독. 출처=CPBL SNS

[스포츠조선 정현석 기자]2026 WBC(월드베이스볼클래식) 개막을 코앞에 두고 대만측이 경기장 배정을 놓고 예민한 반응을 보이고 있다.

일본 미야자키에서 공식평가전을 치르고 있는 C조의 대만, 호주, 체코는 현지 기상 악화로 실전 감각 조율에 비상이 걸렸다. 반면, 같은 조 한국과 일본이 오사카 교세라돔에서 평가전을 치르는 상황을 놓고 '형평성 논란'이 제기됐다.

대만 스포츠 전문 매체 TSNA는 2일 "현재 공식 평가전을 제대로 치르지 못하고 있는 팀은 대만만이 아니다"라며 우천으로 인한 파행 운영을 집중 조명했다.

보도에 따르면 2일 일본 미야자키에서 열릴 예정이던 대만-오릭스 버팔로스, 호주-소프트뱅크 호크스, 체코-요미우리 자이언츠의 공식 평가전 3경기가 모두 비로 취소됐다. 실전 점검이 절실한 시점에 선수들이 그라운드 대신 실내 훈련장에 머물러야 했다. 대만 대표팀은 이날 우천 취소를 대비해 마련한 실내구장에서 훈련을 실시했다.

쩡하오추 대만 대표팀 감독은 대만 언론과의 인터뷰에서 "경기가 취소돼도 투수 운용 계획에는 큰 영향이 없을 것"이라며 "다만 타자들의 경기 감각이 떨어지는 것이 가장 큰 걱정"이라며 우려를 표했다.

대만의 좌완 에이스 린위민(애리조나) 등 주축 투수들은 실전과 유사한 전력피칭으로 '감각 유지'에 나섰다.

비로 취소된 이날 경기는 시기적으로 한국전 등판 예상 투수들의 컨디션을 가늠해볼 수 있었던 기회였기에 아쉬움이 컸다.
2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀과 한신 타이거즈의 경기, 9회초 무사 1루 박해민이 번트로 1루 세이프되고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.02/
TSNA는 C조(대만, 일본, 한국, 호주, 체코) 내에서도 경기 장소에 따라 명암이 갈린 점에 주목했다.

같은 날 한국과 일본은 오사카 교세라돔에서 각각 한신 타이거즈, 오릭스 버팔로스와 정상적으로 경기를 치렀다.


매체는 "같은 조에 속한 팀들임에도 불구, 한국과 일본은 날씨와 관계 없는 돔구장을 배정받아 경기 정상 진행에 지장이 없어 논란이 되고 있다"며 대회 준비 과정에 대한 불만을 넌지시 드러냈다. 이어 "4일 역시 미야자키 지역에 비가 올 확률이 매우 높다"는 기상청 예보를 인용해 우려를 표했다.

만약 4일 소프트뱅크 2군전까지 취소될 경우, 대만은 실전 감각을 끌어올리지 못한 채 본 대회를 치르게 된다.

대만은 5일 호주와 첫 경기를 치른다. 호주 역시 이번 우천 취소의 피해 당사자. 최악의 경우 두 팀 모두 '실전 공백'이라는 변수를 안고 첫 경기를 치러야 할 수도 있다.

날씨라는 불가항력이 가른 C조의 명암. '돔구장 특혜' 논란 속 한·일 양국과 '우천 취소'로 속앓이를 하고 있는 나머지 3개국의 명암이 어떻게 갈릴지 관심이 모아진다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.