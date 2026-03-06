원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성에 희소식[오키나와 리포트]

기사입력 2026-03-06 17:34


원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성…
괌 캠프 당시 원태인. 사진제공=삼성 라이온즈

원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성…
원태인 괌 캠프.

원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성…
16일 삼성 라이온즈 선수단이 대구 삼성라이온즈파크에서 스프링캠프 훈련을 가졌다. 오승환과 원태인이 워밍업을 하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2022.02.16/

[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]계속 안타까운 소식만 들리던 삼성 라이온즈에 모처럼 희소식이 들렸다.

팔꿈치 부상으로 WBC 야구대표팀에서 낙마했던 삼성의 국내 에이스 원태인의 회복이 90%까지 진행됐다.

삼성 구단은 6일 "원태인 선수가 청담 리온 정형외과에서 재검진을 받은 결과 팔꿈치 손상 부위가 90% 이상 회복되었다는 소견이 나왔다"면서 "3월 8일부터 캐치볼이 가능하다는 소견이며, 이후 상태에 따라 ITP를 진행할 계획이다"라고 말했다. 이어 "경기 등판 일정은 향후 캐치볼 및 ITP 진행 속도에 따라 본인 및 코칭스태프가 협의해 정해질 예정"이라고 밝혔다.

원태인은 삼성이 우승하기 위한 필수 조건이다.

지난 2024년 15승6패로 다승왕에 올랐고, 지난해 12승4패 평균자책점 3.24로 2년 연속 두자릿수 승리를 거뒀고 SSG와의 준플레이오프에서 6⅔이닝 5안타 1실점으로 승리투수가 되며 팀의 플레이오프행을 이끌었다.

당연히 WBC대표팀에 뽑혔는데 갑자기 팔꿈치 통증으로 나와야 했다.


원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성…
스포츠조선DB

원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성…
노시환과 원태인. 스포츠조선DB
사이판 1차 캠프에도 참가해 훈련을 했는데 괌 1차 캠프 합류 후 팔꿈치에 이상을 느꼈고, 오키나와 퓨처스캠프에서도 팔꿈치 통증이 이어지자 현지에서 1차 검사를 받았고, 명확하게 결과가 나오지 않자 급히 귀국해 국내에서 정밀검진을 받았다 결과는 '오른팔 굴곡근 손상(그레이드 1)'.

심각한 상태는 아니지만 약 2~3주의 안정이 필요한 상황이어서 결국 대표팀은 원태인을 대신해 유영찬을 대표팀에 선발했다.


삼성은 원태인이 빠지게 된 상황에서 외국인 선발 맷 매닝이 갑자기 팔꿈치 인대 수술을 받게 되면서 비상사태에 돌입했다.

아리엘 후라도까지 파나마대표팀으로 WBC에 참가하고 있어 자칫 1,2,3선발 없이 개막을 하게될 수도 있는 상황. 뒤이어 이호성의 수술 소식과 다른 선수들의 줄부상으로 삼성 선수단의 분위기는 최악으로 흘렀다.

원태인의 회복 소식은 그나마 다시 희망을 말할 수 있는 요소다. 이제 22일 남은 개막까지는 쉽지 않겠지만 건강하게 돌아와 예전처럼 로테이션을 지키며 팀을 승리로 이끈다면 우승 경쟁에 나설 수 있다.
오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

2.

[SC이슈] “출연진 약하다” JTBC 요구 논란…‘히말라야 원정대’ 발대식 현장서 돌연 취소

3.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

4.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

5.

윤종신, 34세 장항준과 투샷 공개 "대박까지 22년 걸렸네"

스포츠 많이본뉴스
1.

대실망! 한국 WBC 우승 후보 제외→미국·일본도 약점은 있다…스쿠발 OUT+오타니로 인한 수비 불안

2.

송성문 충격 소식! 복사근 부상 재발→교체 아웃…빛바랜 첫 홈런포+유격수 데뷔전

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 축구 비상, 모리야스 또 대국민 사과 위기...이번엔 '日 손흥민' 부상 시그널 "당분간 뛰지 못할 것"

4.

"착한 강정호" 입증 만루포, 또 300억 대박 사례 나오나…LG, 도대체 얼마 준비해야 하나

5.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

스포츠 많이본뉴스
1.

대실망! 한국 WBC 우승 후보 제외→미국·일본도 약점은 있다…스쿠발 OUT+오타니로 인한 수비 불안

2.

송성문 충격 소식! 복사근 부상 재발→교체 아웃…빛바랜 첫 홈런포+유격수 데뷔전

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 축구 비상, 모리야스 또 대국민 사과 위기...이번엔 '日 손흥민' 부상 시그널 "당분간 뛰지 못할 것"

4.

"착한 강정호" 입증 만루포, 또 300억 대박 사례 나오나…LG, 도대체 얼마 준비해야 하나

5.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.