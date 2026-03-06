'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]
|6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 2회초 1사 만루 오타니가 만루홈런을 치고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 오타니 쇼헤이가 대만을 또 침묵시켰다.
오타니는 6일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열리는 '2026년 WBC' C조 조별리그 대만과 경기에 1번 지명타자로 선발 출전해 선취 만루포를 터트렸다.
오타니는 1회 선두타자로 나선 첫 타석부터 2루타를 치며 좋은 타격감을 뽐냈다. 후속타 불발로 득점으로 연결되진 않았다.
만루포는 2회초에 터졌다. 대만 선발투수 정하오춘이 4사구를 남발하며 흔들렸다. 선두타자 무라카미가 볼넷으로 출루하고, 마키가 좌전 안타를 쳐 무사 1, 2루가 됐다. 이어 겐다가 사구를 얻어 무사 만루가 됐다.
와타쓰키가 포수 파울플라이로 물러나 1사 만루. 타석에 다시 오타니가 섰다. 오타니는 볼카운트 2B1S에서 4구째 정하오춘의 커브를 공략해 오른쪽 담장을 넘겼다. 타구 속도 102.4마일(약 164.8㎞), 비거리 368피트(112m)를 기록했다. 순식간에 4-0 리드.
오타니의 홈런은 잠잠하던 일본 타선을 깨웠다. 2사 후 스즈키가 볼넷을 얻고, 요시다가 우월 적시 3루타를 날려 5-0으로 달아났다. 오카모토의 볼넷으로 2사 1, 3루. 무라카미가 2루수 쪽 내야안타로 타점을 올려 6-0이 됐다.
결국 대만은 우완 후즈웨이로 투수를 교체했다. 계속된 2사 1, 2루에서 마키가 볼넷을 얻어 만루 흐름을 이어 갔다. 겐다가 중전 2타점 적시타를 쳐 8-0. 정하오춘은 1⅔이닝 5안타(1홈런) 4볼넷 2삼진 8실점 굴욕을 당했다.
달아오른 일본 타선은 가라앉을 생각이 없었다. 2사 1, 3루에서 와카쓰키가 우전 적시타를 때려 9-0.
타순이 한 바퀴 돌아 다시 오타니의 타석이 왔다. 계속된 2사 1, 3루 기회에서 오타니는 후즈웨이의 초구 체인지업을 통타해 우전 적시타로 연결 10-0으로 거리를 벌렸다. 겐스케가 1루수 땅볼로 물러난 뒤에야 일본의 공격이 끝났다.
대만은 2회 만에 콜드게임 패배를 걱정해야 할 처지에 놓였다. 대회 규정에 따라 5회 이후 15점차 이상, 7회 이후 10점차 이상이면 콜드게임을 선언할 수 있다.
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com
