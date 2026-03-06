[속보]'전격 공개' 한일전 선발, 류현진 아니다?…"왜 나한테 일본전 맡기셨나 잘 때마다 생각했다"

최종수정 2026-03-06 22:20

24일 일본 오키나와 가데나 구장에서 열린 야구 대표팀과 KIA 타이거즈의 평가전. 고영표가 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.24/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 한일전을 책임질 선발투수는 사이드암 고영표다.

고영표는 7일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열리는 '2026년 WBC' C조 조별리그 일본과 경기에 선발 등판한다.

류지현 한국 감독은 베테랑 좌완 류현진을 일본전 선발로 고민하기도 했다. 한국은 과거 일본전에 좌완을 올려 재미를 본 사례가 많았기 때문. 봉중근, 김광현 등이 과거 한일전에서 승리를 이끈 경험이 있다.

고영표는 이번이 벌써 4번째 태극마크다. 2020 도쿄올림픽, 2023년 WBC, 2024년 프리미어12에 출전했다.

하지만 국제대회 성적이 좋진 않았다. 6경기에서 2패만 떠안으면서 20⅓이닝, 평균자책점 6.64에 그쳤다.

일본전 선발투수 결정에는 8일 대만전의 영향이 컸다. 7일 저녁 7시에 일본전을 치르고 충분한 휴식을 취하지 못한 가운데 8일 낮 12시 대만전을 준비해야 하는 상황. 냉정히 선택과 집중이 필요한데, 일본보다는 대만에 총력을 쏟는 게 현실적이라고 본 듯하다.

문동주와 원태인이 대회 직전 부상으로 이탈한 것도 한국의 선발 로테이션 구상에 큰 변화를 줬다. 특히 파이어볼러 문동주가 있었다면 일본전에도 모험을 걸어볼 수 있었을 텐데, 이틀 연달아 총력적을 펼치기에는 정예 투수가 부족했다.

고영표는 5일 체코와 대회 첫 경기에 앞서 불펜 투구를 가볍게 진행했다. 일본전에 맞춰 루틴을 지킨 것.


2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀과 한신 타이거즈의 경기, 5회말 한국 고영표가 역투하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.02/

4일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀의 공식훈련. 고영표와 노경은이 워밍업을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.04/

고영표는 불펜 투구를 마친 뒤 "오키나와에서 오사카로 넘어오기 한 3일 정도 전에 일본전 선발 등판 이야기를 들었다. 여러 생각이 많이 들었다. 지난 대회 1등 팀이고, 우승 팀이니까 라인업만 봐도 꽉 차 있다. 어떻게 승부해야 하나 고민도 많이 했고, 긴장도 많이 하는데 그냥 도전자의 마음으로 임하려고 한다. 마운드에서 공격성을 갖고 나한테 주어진 투구 수로 최대한 이기면 막는다는 마인드로 준비하고 있다"고 덤덤하게 말했다.

2023년 대회에 부진했던 아쉬움을 털어내고 싶은 마음도 있다.

고영표는 "당시 호주를 상대로 아쉬움이 있었다. 매번 국제대회는 아쉬움이 많이 남았던 것 같다. 내가 마운드에서 생각도 많았던 것 같고, 잘하고 싶은 마음에 그런 기억이 낳다. 이번에는 그런 생각을 버리고, 그냥 본능에 맡기면서 한번 마운드에서 움직여 보고 싶다. 결과를 떠나서 내가 상대랑 싸운다는 느낌으로 던지고 싶다"고 각오를 다졌다.

가능한 생각을 비우려 한다.

고영표는 "상대 타자가 일본이고, 오타니고, 공인구 반발계수가 높고 이런 것을 생각한다고 해서 내가 못했던 것을 드라마틱하게 기적적으로 150㎞를 던질 수 있는 것은 아니니까. 다 비우고 경기에 나서겠다"고 했다.

대표팀의 전략적 선택으로 일본전에 배치됐다고 해서 자존심을 이야기할 일은 아니라고 단언했다.

고영표는 "전략적으로 가야 한다. 결국 우리가 목표로 하는 것은 8강이고, 조별리그를 통과하는 게 목표다. 전력을 잘 짜야 한다. 일정이 고약하다고 하지만, 한국만 고약한 게 아니더라. 대만도 힘든 일정이더라. 나한테 왜 일본전 선발을 맡기셨는지 생각 많이 했다. 잘 때마다 생각했는데, 내가 판단한 대로 경기를 끌고 나가겠다"고 다짐했다.

한편 일본의 선발 투수는 기쿠치 유세이다. 고영표와 기쿠치의 맞대결이 성사됐다.


4일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀의 공식훈련. 고영표가 수비훈련을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.04/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

