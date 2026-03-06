제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇게만 던져주라[오키나와 현장]

기사입력 2026-03-06 16:25


제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇…
KIA 타이거즈 이의리가 6일 오키나와에서 열린 LG 트윈스와의 연습경기서 선발등판해 역투하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇…
KIA 타이거즈 이의리가 6일 오키나와에서 열린 LG 트윈스와의 연습경기서 선발등판해 역투하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇…
KIA 타이거즈 이의리가 6일 오키나와에서 열린 LG 트윈스와의 연습경기서 선발등판해 역투하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]KIA 타이거즈 왼손 강속구 선발 이의리가 3이닝 노히트로 올시즌 기대감을 높였다.

이의리는 6일 일본 오키나와 킨구장에서 열린 LG 트윈스와의 연습경기에 선발등판해, 3이닝 동안 무안타 2볼넷 4탈삼진 무실점을 기록했다.

이의리는 이날 3이닝을 준비했다. KIA 이범호 감독은 경기전 "이의리는 3이닝을 던질 계획이다. 3번째 이닝에도 올라가봐야 한다"며 "2회까지 던지고 투구수가 너무 많으면 교체를 하겠지만 3회까지 던져봐야하기 때문에 투구수가 좀 되더라도 3회에 나가서 한타자만이라고 상대하게 할 생각"이라고 밝혔다.

이의리는 지난 1일 한화 이글스와의 연습경기에선 1⅓이닝 동안 1안타 4볼넷 2탈삼진 4실점(2자책)을 기록했다. 2이닝에 40개 정도를 예정하고 등판했는데 제구가 되지 않아 39개를 던지면서 끝내 2이닝을 마무리 짓지 못했었다.


제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇…
KIA 타이거즈 이의리. 사진제공=KIA 타이거즈

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇…
KIA 타이거즈 이의리(왼쪽)와 대화하는 이동걸 투수코치. 사진제공=KIA 타이거즈
5일 휴식 후 등판에서 180도 달라진 피칭을 선보였다.

선두 이재원을 직구 3개로 3구 삼진. 천성호도 초구에 투수 라인드라이브로 잡았다. 오스틴도 2구째 3루수앞 땅볼을 유도했으나 3루수 박민이 다리 사이로 빠뜨리는 실책을 해 2사 1루. 아쉽게 주자를 내보냈지만 흔들리지 않았다. 4번 오지환을 중견수 플라이로 처리.

1회말 3점을 뽑아 3-0으로 앞선 상황에서 2회초에도 안정적이었다.

선두 홍창기와 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 허용했지만 문성주를 헛스윙 삼진으로 처리했고, 구본혁을 유격수앞 병살타로 잡아내며 빠르게 끝냈다.


3회초에도 이영빈을 루킹 삼진, 이주헌을 헛스윙 삼진으로 잡아내며 좋은 컨디션을 이어간 이의리는 이재원을 볼넷으로 내보냈지만 천성호를 좌익수 플라이로 잡고 자신의 피칭을 마무리지었다.

직구, 슬라이더, 커브, 체인지업 등으로 총 45개의 공을 던졌고 직구 최고 구속은 145㎞였다.

1일 한화전서 39개로 1⅓이닝을 던졌는데 이날 LG전에서 45개로 3이닝을 던졌으니 제구가 잘된 경기와 안된 경기의 차이가 여실히 드러났다. 오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

2.

[SC이슈] “출연진 약하다” JTBC 요구 논란…‘히말라야 원정대’ 발대식 현장서 돌연 취소

3.

스윙스 "무정자증 아냐…아이 갖고 싶어 최근 정관 복원 수술"

4.

'열애 고백' 28기 돌싱 순자, 미스터킴♥과 커플 사진 "안정감 주는 사람"

5.

이채연, 부모님이 사준 '명품만 수천만원'인데.."과시하는 것 같아 못 들고 다녀"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 사랑해! '엄지척' 호날두 흡족 "박지성 맨유 시절부터 나의 우상"…'월드컵 영웅' 지목→그 정돈 아닌데

2.

"7,8번 아니고 5번 치더라." 데일 보며 뿌듯한 이범호 감독. "아시아야구, 많은 관중 경험 반가운 일"[오키나와 코멘트]

3.

"소름 돋았다" 저지는 부러웠을까? 홈런 맞고 기립박수 받은 레전드는 '위기용 아니다'

4.

"팬들의 관람 만족도 높인다" 성남FC, 2026시즌 홈 개막전 ‘확 달라진 탄천’ 선보인다

5.

송성문 충격 소식! 복사근 부상 재발→교체 아웃…빛바랜 첫 홈런포+유격수 데뷔전

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 사랑해! '엄지척' 호날두 흡족 "박지성 맨유 시절부터 나의 우상"…'월드컵 영웅' 지목→그 정돈 아닌데

2.

"7,8번 아니고 5번 치더라." 데일 보며 뿌듯한 이범호 감독. "아시아야구, 많은 관중 경험 반가운 일"[오키나와 코멘트]

3.

"소름 돋았다" 저지는 부러웠을까? 홈런 맞고 기립박수 받은 레전드는 '위기용 아니다'

4.

"팬들의 관람 만족도 높인다" 성남FC, 2026시즌 홈 개막전 ‘확 달라진 탄천’ 선보인다

5.

송성문 충격 소식! 복사근 부상 재발→교체 아웃…빛바랜 첫 홈런포+유격수 데뷔전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.