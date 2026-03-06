고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부 공개

기사입력 2026-03-06 21:13


고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부…

고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 대한민국에서 가장 비싼 집으로 꼽히는 자택 내부를 전격 공개하며 소탈하면서도 파격적인 일상을 공유했다.

6일 오후, 고소영의 개인 채널에는 '탈탈 털어봅니다! 고소영 신발 털이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

특히 이번 영상은 고소영이 실제 거주 중인 '164억' 펜트하우스 현관에서 촬영되어 대중의 시선을 단숨에 사로잡았다.

이날 고소영은 자신의 집 현관에서 오프닝을 진행하며 "내가 신는 신발을 궁금해하시는 분들이 있는 것 같아서 요즘 잘 신는 신발과 최근에 산 신발을 준비했다"고 밝혔다.

영상에서 고소영은 자신의 신발 중 약 80%가 운동화라고 밝히며 편안함을 중시하는 스타일을 설명했다. 그는 "어렸을 때는 높은 구두와 예쁜 슈즈를 많이 신었다. 그걸 신고 뛰기도 하고 춤도 췄다"며 "그런데 한번 내려오니까 다시 못 올라가겠더라"고 말했다.


고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부…
이어 "높은 구두를 신으면 너무 불안하고 걸음걸이가 이상해진다"며 "우리 나이에 넘어지면 뼈도 잘 안 붙는다"고 웃으며 말했다. 그러면서 "점점 겁이 많아져서 운동화를 많이 신게 된다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

고소영과 장동건 부부가 거주하는 아파트는 서울 강남구 청담동에 위치한 '더펜트하우스청담(PH129)'으로 알려졌다. 해당 아파트는 2024년 전국에서 공시가격이 가장 비싼 아파트로 꼽히기도 했다.

한편 고소영은 최근 유튜브 채널에서 남편 장동건 명의의 서울 한남동 건물을 언급했다가 논란에 휩싸이기도 했다. 당시 영상에서 해당 건물을 소개하는 과정이 '자랑'처럼 비친다는 일부 시청자들의 지적이 이어졌고, 이후 해당 영상은 삭제된 상태다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

3.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

4.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

5.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

3.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

4.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

5.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]

2.

이번엔 1이닝도 못막았다. 4사구 4개로 1실점 강판. 정우영 진짜 괜찮나[오키나와 현장]

3.

"프로야구 열기를 아마로 확산" 고교야구 만원 관중 프로젝트 가동,국대-대한야구소프트볼협회-KBSN과 업무협약

4.

원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성에 희소식[오키나와 리포트]

5.

'안첼로티가 딱이다' 8경기 만에 '캐릭 마법'이 무너진 맨유 차기 감독 추천 1순위 급부상..너도나도 이탈리안 명장을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.