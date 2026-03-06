"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 과거 "상속받은 재산이 없다"고 밝힌 발언이 재조명되고 있다.

최근 고 최진실의 모친이 유산과 관련해 다른 입장을 밝히면서 관심이 다시 쏠린 것이다.

최준희는 지난해 자신의 유튜브 채널 '준희'에 '준희의 솔직 Q&A'라는 제목의 영상을 올리고 다양한 질문에 답했다.

당시 그는 "나중에 모델 일도 열심히 하고 지금 하고 있는 사업들도 잘 돼서 돈을 많이 모으면 뉴욕으로 이민 가는 것이 목표"라고 말했다.

이어 재산 관련 질문이 나오자 "솔직하게 까놓고 말하겠다"며 "많은 분들이 제가 부모님 덕에 돈이 굉장히 많은 줄 착각하시는데 그런 거 일절 없다. 저도 똑같이 월급 받는다"고 밝혔다.

이 발언은 온라인에서 확산됐던 '수십억 유산설'을 부인하는 취지로 화제가 됐다.

하지만 최근 고 최진실의 어머니가 유튜브 채널 인터뷰에서 다른 입장을 밝히면서 관련 발언이 다시 주목받고 있다.

지난 5일 한 유튜브 채널에는 '충격 단독! "외할머니가 내 돈 가져갔어요" 최진실 유산 300억 전말'이라는 제목의 영상이 게재됐다.


해당 영상에서 고 최진실의 어머니는 온라인상에서 확산된 '300억 유산설'에 대해 "사실이 아닌 부분을 바로잡고 싶다"고 밝혔다.

그는 "최진실이 사망 당시 약 15억 원 상당의 현금성 자산이 있었다"며 "하지만 이후 광고 위약금, 소송 비용, 종합소득세 등 여러 비용이 발생하면서 자산이 빠르게 줄어들었다"고 설명했다.

이어 "실질적으로 남은 것은 부동산 두 채뿐"이라며 "그 부동산은 아들 최환희와 딸 최준희에게 각각 50%씩 상속됐다"고 밝혔다.

또한 본인에게는 해당 부동산 지분이 없다며 "딸이 남긴 재산을 손자와 손녀에게 그대로 물려주고 싶었다"고 덧붙였다.

앞서 최준희는 2023년 7월 자신의 SNS를 통해 외할머니와의 갈등을 언급하기도 했다.

그는 "미성년자 시절 내 몫의 재산을 외할머니가 건드리면서 불화가 시작됐다"고 주장하며 금전 문제보다 횡령으로 인해 신뢰가 무너졌다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

한편 최준희는 2003년생으로 배우 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 현재 인플루언서로 활동하며 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있으며, 오는 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 앞두고 있다.

