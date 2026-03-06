"체코-한국 다 잡으면 8강 가능" 현실부정? 2연패 대만, 여전히 돌아가는 희망회로

기사입력 2026-03-07 00:47


"체코-한국 다 잡으면 8강 가능" 현실부정? 2연패 대만, 여전히 돌아…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 일본이 대만에 13대0, 7회 콜드게임으로 승리했다. 패배의 아쉬움을 삼키는 대만 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/

[스포츠조선 박상경 기자] 현실부정일까.

대만이 호주, 일본에 무득점 2연패를 당한 가운데, 현지 매체들은 여전히 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결선 라운드 희망의 끈을 놓지 않는 모습이다.

대만 산리뉴스는 6일(한국시각) 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 본선 1라운드 2차전에서 0대13, 7회 콜드패로 경기가 마무리 되자 '대만 전역의 팬들이 침울한 분위기에 휩싸여 있는 가운데, 대표팀은 규정상 공식적으로 1라운드에서 탈락한 것은 아니라는 입장'이라며 '어려운 상황이지만 남은 두 경기에서 투지를 보여준다면 기적적인 역전으로 조 2위 및 결선행이 가능한 희망이 아직 남아 있다'고 적었다.

대만은 5일 호주에 0대3으로 졌고, 일본전에서 0대13으로 고개를 숙였다. 대만을 잡은 호주는 체코에 5대1로 승리를 거두며 2연승으로 C조 선두에 올라섰다.


"체코-한국 다 잡으면 8강 가능" 현실부정? 2연패 대만, 여전히 돌아…
AP연합뉴스
대만은 7일 체코전, 8일 한국전 두 경기를 남겨두고 있다. 산리뉴스는 '대만이 체코와 한국을 모두 잡으면 치열한 경쟁을 뚫고 결선으로 갈 수도 있다'고 지적했다. 매체는 '대만이 2연승을 거둔 뒤 가장 이상적인 시나리오는 한국 및 호주와 모두 2승2패로 동률을 이뤄야 한다'며 '일본이 조별리그에서 전승을 거두고 한국이 호주를 잡아 세 팀이 승패를 주고 받는 상황이 발생한다면 WBC 규정에 따라 실점률, 팀 평균자책점, 팀 타율, 추첨 순으로 순위가 결정된다'고 소개했다.

하지만 이런 대만의 희망회로가 현실화 될지는 미지수다.

우선 대만의 실점률이 너무 높다. 대만이 호주, 일본과의 2경기 16이닝을 치르며 16실점을 한 반면, 모두 무득점에 그친 상태. 호주는 대만전에서 3득점, 체코전에서 5득점을 한 반면 실점은 단 1점에 그쳤다. 한국이 체코에 4실점을 하긴 했으나, 11득점을 한 상황. 무엇보다 한국이 7일 도쿄돔에서 열리는 일본전에서 쾌승을 거두거나, 대만과 호주를 모두 잡으면 앞서 거론된 '경우의 수'는 성립하지 못한다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

3.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

5.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 사랑해! '엄지척' 호날두 흡족 "박지성 맨유 시절부터 나의 우상"…'월드컵 영웅' 지목→그 정돈 아닌데

2.

'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]

3.

박지성·퍼디낸드·에브라 뭉친다 “승률 73% 목표, 실패하면 해체!"…OGFC, 수원삼성 레전드와 맞대결

4.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

5.

대실망! 한국 WBC 우승 후보 제외→미국·일본도 약점은 있다…스쿠발 OUT+오타니로 인한 수비 불안

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 사랑해! '엄지척' 호날두 흡족 "박지성 맨유 시절부터 나의 우상"…'월드컵 영웅' 지목→그 정돈 아닌데

2.

'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]

3.

박지성·퍼디낸드·에브라 뭉친다 “승률 73% 목표, 실패하면 해체!"…OGFC, 수원삼성 레전드와 맞대결

4.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

5.

대실망! 한국 WBC 우승 후보 제외→미국·일본도 약점은 있다…스쿠발 OUT+오타니로 인한 수비 불안

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.