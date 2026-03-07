'프리미어12 챔피언' 맞아? 2G 무득점·7푼5리, '막강화력' 대만에 무슨 일이?
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 5회말 대만 천제셴이 손에 사구를 맞고 괴로워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
[스포츠조선 정현석 기자]지난 2024년 프리미어12 결승전에서 최강 일본을 꺾고 정상에 오르며 '아시아 야구의 새로운 맹주'를 자처했던 대만 대표팀. 2년 만에 극심한 빈공에 시달리며 조별리그 탈락 위기에 놓였다.
대만은 5일 호주와의 개막전에 이어 6일 열린 일본과의 경기에서도 단 1점도 뽑지 못하며 0대13, 7회 콜드게임 패배를 당했다.
마운드도 무너졌지만, 2경기 연속 패배의 원흉은 침묵한 타선이었다. 2경기 연속 영봉패에 팀 타율 0.075. 2경기에서 기록한 안타는 단 4개 뿐이었다.
국제대회 역사상 대만 타선이 두 경기 연속 득점에 실패한 것은 전례를 찾기 힘든 기록이다.
특히 일본전에서는 오타니 쇼헤이에게 만루 홈런을 허용하며 마운드가 무너진 것도 뼈아프지만, 13안타를 몰아친 일본과 달리 대만 타선은 단 1안타 무득점의 무기력한 모습으로 도쿄돔을 메운 대만 팬들에게 큰 실망을 안겼다.
|6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 일본이 대만에 13대0, 7회 콜드게임으로 승리했다. 일본팀에 인사를 전하는 대만 정하오쥐 감독과 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/
프리미어12 우승을 차지했던 2년 전까지만 해도 대만 야구는 "마운드는 탄탄하고, 타선은 화끈하다"는 평가를 받았다. 프리미어12 우승 당시 결정적인 순간마다 터졌던 장타력은 이번 대회에서 자취를 감췄다.
|6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 선수 소개때 대만 정하오쥐 감독이 그라운드로 나서고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/
전문가들은 이러한 부진의 원인을 '변형 패스트볼 대처 실패'와 '심리적 압박'으로 분석하고 있다.
대만 대표팀 쩡하오쥐 감독은 경기 후 인터뷰에서 "패배가 매우 무겁게 느껴진다. 선수들은 노력하고 있지만 타격감이 올라오지 않는 것이 사실"이라며 고개를 숙였다.
대만은 이제 뒤를 돌아볼 여유가 없다. 8강 진출을 위해서는 남은 체코, 한국과의 2경기에서 반드시 대승을 거둬야 한다. 이를 위해서는 무엇보다 '0의 행진'을 끊어내는 것이 급선무다.
전 세계 야구팬들을 놀라게 했던 프리미어12 챔피언 대만. 이대로 허무하게 도쿄에서 짐을 싸게 될까. 아니면 기적 같은 부활로 극적인 반전을 이루게 될까.
한국대표팀으로선 8강 진출 길목에서 독기 품은 대만 대표팀을 만나게 될 전망이다.
