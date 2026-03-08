'4회 연속 탈락 위기' 류지현 감독…"경우의 수 남았다, 호주전 선발 손주영"

|
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "아직까지 경우의 수가 남아 있다. 내일(8일) 또 준비하겠다."
한국은 2013, 2017, 2023년 대회 3연속 1라운드 탈락 이후 이번 대회에서는 8강 진출을 노렸지만, 일본과 대만에 연달아 패하면서 4회 연속 탈락 위기에 놓였다.
한국은 지난 5일 체코전에서 11대4로 승리하고, 7일 일본에 6대8로 석패해 아쉬움을 삼켰다. 7일 밤 일본전을 마치고 이날 낮 대만전까지 휴식할 시간이 충분하지 않았고, 그런 탓에 초반 타선이 터지지 않아 힘든 경기를 펼쳤다.
결국 마운드 약점을 회복하지 못했다. 류 감독은 현재 대표팀에서 가장 믿는 류현진, 곽빈, 데인 더닝을 모두 투입해 대만을 잡으려 했으나 실패로 돌아갔다.
선발투수 류현진은 3이닝 3안타(1홈런) 무4사구 3삼진 1실점을 기록했다. 4회부터는 곽빈(3⅓이닝 1실점)-데인 더닝(1⅔이닝 2실점)-고우석(1⅔이닝 1실점)-노경은(⅓이닝)이 이어 던졌는데, 기대만큼 버티질 못했다.
4-4로 맞선 연장 10회초 선택 하나가 두고두고 아쉬울 듯하다. 무사 2루 승부치기 상황에서 선두타자 대타 장샤오훙이 희생번트를 댔는데, 1루수 셰이 위트컴이 2루주자를 무리해서 3루에서 잡으려다 실패해 무사 1, 3루가 됐다. 또 다음타자 장쿤위가 희생번트를 시도해 3루주자가 득점, 4-5가 됐다. 통한의 3루 선택이었다.
류 감독은 "오늘 꼭 이겨야 하는 경기에서 결과가 마지막에 좋지 않았다. 아직까지 경우의 수가 남아 있기에 내일 또 준비하겠다"고 담담하게 말했다.
류 감독은 대만 매체가 '대만 야구를 보고 가장 인상 깊었떤 점'을 묻자 "2023년부터 대표팀 생활을 하면서 대만 대표팀과 지속적으로 경기를 했다. 많이 발전한 부분도 알고 있고 굉장히 좋은 팀으로 자리 잡은 것 같다. 오늘도 좋은 경기를 했고 특히 선발 구린루이양이 이닝 길게 끌어준 것이 대만이 뒤에 힘을 쓸 수 있었던 영향이 있지 않았나 그런 생각이 든다"고 했다.
호주전 선발투수는 좌완 손주영이다. 일본전과 호주전을 치르면서 마운드 구상이 바뀌었다.
류 감독은 "오늘 경기는 처음에 1라운드 들어갈 때부터 대만전에 3명(류현진, 곽빈, 데인 더닝)을 붙여야겠다는 계획이 있었고 내일은 손주영"이라고 밝혔다.
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com