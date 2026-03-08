'대만 선수단 한국전 승리 후 폭풍 오열' 그들이 더 간절했나, 씁쓸한 한국 퇴장

최종수정 2026-03-08 17:00

'대만 선수단 한국전 승리 후 폭풍 오열' 그들이 더 간절했나, 씁쓸한 …
눈물을 훔치는 구린루이양. 사진=FOX스포츠 중계 화면

'대만 선수단 한국전 승리 후 폭풍 오열' 그들이 더 간절했나, 씁쓸한 …
사진=FOX스포츠 중계 화면

[스포츠조선 나유리 기자]대만 선수들은 한국전 승리를 확정지은 후 너나 할 것 없이 굵은 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 그들에게는 간절한 승리였고, 한국은 또 탈락 위기에 몰렸다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별예선 대만과의 맞대결에서 4대5로 패했다. 4-4 동점으로 연장 승부치기까지 갔지만, 스퀴즈번트로 1점을 낸 대만과 달리 한국은 무득점에 그치면서 그대로 패배가 확정됐다. 조별예선 1승2패. 이제 탈락 위기에 몰린 쪽은 한국이다. 9일 호주전을 1실점 이내로 막고, 대승을 거둬야 희망이 생긴다.

특히나 한국전 승리가 대만 대표팀에게는 엄청난 감격을 준 것으로 보인다. 대만은 첫 경기 충격의 호주전 영봉패 이후 일본에 콜드게임을 당하며 개막을 하자마자 벼랑 끝에 몰렸었다. 체코를 상대로 첫승을 거두며 기사회생했고, 라이벌 한국과 치열한 접전을 펼친 끝에 신승을 챙겨 이제 다시 8강 진출 희망을 불태울 수 있게 됐다.


'대만 선수단 한국전 승리 후 폭풍 오열' 그들이 더 간절했나, 씁쓸한 …
사진=FOX스포츠 중계 화면

'대만 선수단 한국전 승리 후 폭풍 오열' 그들이 더 간절했나, 씁쓸한 …
사진=FOX스포츠 중계 화면
한국전 승리가 확정된 후 TV 중계 화면을 통해 굵은 눈물을 뚝뚝 흘리는 대만 선수들의 모습이 클로즈업 됐다. 한국전 선발 투수로 등판해 4이닝 1실점 호투를 펼친 구린루이양도 연신 손바닥으로 눈물을 훔쳤고, 나머지 선수들도 거의 오열하듯이 눈물을 참지 못하는 모습이었다.

경기 후 주장 천제셴은 기자회견에서 "그라운드 위에서 눈물이 멈추지 않더라. 모두 포기하지 않았고, 팬들도 우리를 포기하지 않았다. 도쿄돔을 대만의 홈구장처럼 만들어주셔서 진심으로 감사하고, 사랑과 응원에 감사하다"며 감사 인사를 전했다.


'대만 선수단 한국전 승리 후 폭풍 오열' 그들이 더 간절했나, 씁쓸한 …
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 대만이 5대4로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 대만 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
정하오쥐 대만 감독은 "야구는 이런 매력이 있다. 대회 초반 순탄치 않았지만 경기를 거듭하면서 팀워크가 좋아졌다"면서 "모두가 하나로 뭉쳐 오늘 한국전을 이길 수 있었다"고 선수들에게 고마움을 전했다.

천제셴은 "남은 경기에 관해서는 컨트롤할 수 있는 부분이 없다. 운명에 맡길 수밖에 없기 때문에 기다릴 수밖에 없다. 신이 대만에 좋은 기회를 줄 것이라고 믿는다. 오늘 내일 답이 나올 것이다. 우리는 편한 마음으로 기다릴 것"이라고 이야기 했다.

이제 C조의 8강 진출은 C조 조별 예선 마지막 날인 9일 결정된다. 대만은 한국전을 끝으로 조별 예선 4경기를 모두 다 마쳤기 때문에, 9일 쉬면서 남은 결과를 기다려야 한다. 한국은 9일 오후 7시 도쿄돔에서 호주와 마지막 결전을 펼친다. 이미 체코는 탈락을 확정지은 가운데 한국이 호주를 상대로 어떤 결과를 내느냐에 따라 2위팀은 호주, 한국, 대만 중 한팀이 된다. 현재까지는 호주가 가장 유리한 게 사실이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

2.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

3.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

4.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

5.

사별한 아내 빙의로 만난 김재희. '운명전쟁49'에 감사 "아무런 각본없이 최선을 다해"

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

3.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

'최저 평점 굴욕' 손흥민 이상하다, 터지지 않는다→5G 연속 필드골 없어...LA FC, 댈러스에 1-0 신승

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

3.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

'최저 평점 굴욕' 손흥민 이상하다, 터지지 않는다→5G 연속 필드골 없어...LA FC, 댈러스에 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.