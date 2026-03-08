'최상의 시나리오' 건재한 후라도 개막 합류 확정적…'최강' 푸에르토리코전 눈부신 호투에도 '끝내기 홈런' 2연패→조별리그 탈락 유력

기사입력 2026-03-08 16:10


'최상의 시나리오' 건재한 후라도 개막 합류 확정적…'최강' 푸에르토리코…
파나마 에이스 아리엘 후라도. AP연합

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 외국인 에이스 아리엘 후라도(30)의 개막 합류에 청신호가 켜졌다.

후라도가 이끄는 파나마 대표팀이 WBC 본선 1라운드에서 2연패를 당하며 조별리그 탈락 위기에 몰렸기 때문이다.

8일(한국시간) 푸에르토리코 산후안의 히람 비톤 스타디움에서 열린 2026 WBC 조별리그 D조 경기에서 파나마는 홈팀 푸에르토리코를 맞아 연장 10회까지 가는 혈투 끝에 3대4 끝내기 패배를 당했다.

비록 팀은 패했지만, 삼성 팬들의 시선이 쏠린 선발 투수 후라도의 피칭은 압권이었다. 후라도는 조 1위 후보인 강팀 푸에르토리코의 강력한 타선을 상대로 5이닝 동안 단 한 점도 내주지 않는 완벽한 투구를 선보였다. 5회까지 3안타만을 허용하며 4탈삼진 무4사구 완벽투로 상대 선발 에두아르도 리베라와의 팽팽한 투수전에서 판정승을 거뒀다. 리베라는 4⅓이닝 동안 1실점 했다. KBO 리그 개막을 앞두고 구위와 컨디션에 아무런 문제가 없음을 스스로 증명한 셈. 파나마의 조기탈락과 후라도의 건재. 삼성이 바라는 베스트 시나리오다.

파나마는 후라도의 호투와 5회 터진 크리스티안 베탄코트, 루이스 카스티요의 연속 적시 2루타로 2-0 리드를 잡으며 승기를 잡는 듯했다. 하지만 개최국 푸에르토리코의 저력은 무서웠다.

9회말 1-2로 쫓기던 푸에르토리코는 윌리 카스트로의 밀어내기 볼넷으로 극적인 동점을 만들었다. 승부는 연장 승부치기로 접어들었고, 10회초 파나마가 호세 카바예로의 적시타로 다시 3-2 리드를 잡았으나 10회말 비극이 찾아왔다.


'최상의 시나리오' 건재한 후라도 개막 합류 확정적…'최강' 푸에르토리코…
파나마대표팀 선발투수로 푸에르토리코전에 선발등판한 아리엘 후라도. WBC 공식 홈페이지 중계 화면 캡쳐
푸에르토리코의 신예 유격수 다렐 헤르나이즈가 파나마의 구원 투수 세베리노 곤잘레스를 상대로 좌측 담장을 넘기는 끝내기 홈런을 터뜨리며 경기를 끝냈다. 히람 비톤 스타디움을 가득 메운 1만 8천여 팬들은 광란에 빠졌고, 파나마 선수들은 고개를 숙였다.

이날 패배로 파나마는 조별리그 2연패를 기록했다. 8강 진출이 무산될 공산이 큰 상황. 현재 푸에르토리코가 2승을 달리고 있는 가운데 파나마는 콜롬비아와 함께 2패로 공동 4위를 기록중이다. 파나마의 조기 탈락 가능성이 높아지면서, 삼성 라이온즈는 에이스 후라도를 예상보다 일찍 팀에 복귀시킬 수 있게 됐다.


'최상의 시나리오' 건재한 후라도 개막 합류 확정적…'최강' 푸에르토리코…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 삼성이 5대3으로 승리하며 3연전을 싹쓸이 했다. 후라도가 원태인의 10승을 축하하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

현재 삼성은 외국인 투수 맷 매닝의 수술 소견 교체로 새 외인투수를 찾고 있는 상황. 토종 에이스 원태인마저 부상 회복 중(90% 회복)으로 4월 말~5월 초 복귀가 예상되는 등 선발 로테이션 운영에 고민이 깊은 상황이다. 이런 가운데 WBC에서 완벽한 컨디션을 과시한 후라도가 건강하게 조기 복귀한다면, 3월 말 시즌 개막을 준비하는 삼성 마운드에는 큰 힘이 될 것으로 보인다. 삼성은 현재 4선발 최원태 홀로 로테이션을 지키고 있다.

파나마의 에이스로서 제 몫을 다한 후라도는 9일 캐나다전, 10일 콜롬비아전을 끝으로 귀국 길에 오를 공산이 크다. 후라도는 이날 56구(스트라이크 39구)를 던져 투구수 규정(50구 이상 투구 시 4일 휴식) 상 남은 조별 예선 경기에 등판할 수 없다. 이 역시 삼성 입장에서는 무척 반가운 소식이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

2.

'52세' 정혜영, ♥션 보다 더 운동하는 이유 "근육 할머니가 될려면"

3.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

4.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

5.

"1인 기획사, 안하면 바보?"…★들에 급속히 퍼진 트렌드, 제도적 허점 있나(스트레이트)[고재완의 K-ShowBIZ]

스포츠 많이본뉴스
1.

'통한의 피홈런' 류현진 땀 뻘뻘 3이닝 1실점…'2G 17득점' 방망이 침묵, 4회 곽빈 투입[도쿄 현장]

2.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

3.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

4.

소삼가몹 수장→강력 6강 다크호스. 소노 FEVER! 이정현+나이트+켐바오. 빅3는 어떻게 팀을 변화시켰나

5.

'삼성 에이스 걱정없네' 후라도 56개로 5이닝 무실점 쾌투! 하지만 파나마, 푸에르토리코에 3대4 끝내기 역전패. 후라도 조기귀국 가능성UP[WBC]

스포츠 많이본뉴스
1.

'통한의 피홈런' 류현진 땀 뻘뻘 3이닝 1실점…'2G 17득점' 방망이 침묵, 4회 곽빈 투입[도쿄 현장]

2.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

3.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

4.

소삼가몹 수장→강력 6강 다크호스. 소노 FEVER! 이정현+나이트+켐바오. 빅3는 어떻게 팀을 변화시켰나

5.

'삼성 에이스 걱정없네' 후라도 56개로 5이닝 무실점 쾌투! 하지만 파나마, 푸에르토리코에 3대4 끝내기 역전패. 후라도 조기귀국 가능성UP[WBC]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.