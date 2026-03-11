'8강 기적' 완성한 이정후의 슈퍼캐치, 왜 SF가 더 열광할까 "정규시즌 두고 봐야겠지만…"

|
[스포츠조선 이종서 기자] "충분히 제 몫을 해낼 것임을 시사했다."
한국은 8회말 6-1에서 1점을 내줬다. 9회초 극적으로 한 점을 추가하면서 8강 진출 요건을 갖춘 상황. 반면 1실점은 WBC 탈락을 의미했다.
9회말 1사 1루의 위기. 릭슨 윙그로브의 2루타성 타구를 날렸다. 그러나 이정후가 몸을 날려 슬라이딩 캐치로 잡아내면서 아웃카운트를 올렸다. 안타 확률이 8할이 넘는 강한 타구. 만약 이정후가 잡지 못하고 빠졌다면 한국의 8강 진출 확률은 0%가 될 수도 있었다. 그러나 이정후는 빠르고 과감한 판단으로 아웃카운트를 올렸고, 결국 승리의 발판이 됐다. 이정후는 경기 후 "타석 전 미리 수비 위치를 우중간 쪽으로 옮겼는데, 그 덕분에 잡을 수 있었다"고 설명했다. 호주의 분위기를 완벽하게 꺾은 한국은 극적으로 8강 진출에 성공했다.
미국 매체 '어라운드 포그혼'은 10일 '이정후는 WBC에서 한국 대표팀으로 뛰고 있다. 그리고 그는 우익수 포지션 변경이 본인에게 좋은 선택이 될 것이라는 점을 계속해서 증명하고 있다'라며 '이정후는 한국 대표팀의 호주전에서 훌륭한 포구를 선보였다. 그는 우중간을 향해 전력 질주했고, 백핸드로 슬라이딩 캐치를 해냈다. 그는 공을 확실하게 포구한 뒤 즉시 일어나 공이 떨어질 것이라 예상하고 크게 리드했던 1루 주자를 잡기 위해 1루로 송구했다'고 조명했다.
매체는 이어 '샌프란시스코는 골드글러브 수상자인 해리슨 베이더와 계약해 중견수로 배치하면서 이정후를 새로운 포지션으로 옮기기로 결정했다. 지난 시즌 샌프란시스코의 외야 수비는 좋게 말해도 형편없었다. 특히 오라클파크의 넓은 외야를 고려하면 팀의 수비 범위를 넓히기 위해 이정후를 우익수로 옮기는 것은 타당한 결정이다'라며 '이정후는 이미 스프링 트레이닝에서 우익수를 충분히 소화할 수 있음을 보여주었다. 캑터스리그 초반 그는 파울 지역에서 인상적인 포구를 선보였고, 곧바로 홈으로 강한 송구를 뿌려 3루에서 태그업을 시도하던 주자를 잡아냈다'고 했다.
이정후 역시 메이저리그 우익수로 적응하기 위해 꾸준하게 노력하고 있다. 매체는 '샌프란시스코가 2024년 시즌을 앞두고 이정후를 미래의 중견수로 영입한 것은 사실이나, 그는 포지션을 변경해야 한다는 소식을 담담하게 받아들였다. 그는 심지어 오라클 파크의 까다롭기로 유명한 우익수 수비에 대해 조언을 얻기 위해 전 샌프란시스코의 인기 외야수 마이크 야스트렘스키에게 연락할 계획이라고 밝히기도 했다'고 했다.
일단 지금까지의 과정은 샌프란시스코도 흡족할 정도다. 매체는 '이정후는 한국 대표팀에서 13타수 4안타를 기록하며 강한 공격 지표도 보여주고 있다. 샌프란시스코가 이번 시즌 그가 수비에서 단순히 탄탄한 모습을 넘어선 활약을 해주기를 바라고 있다. 정규 시즌에서 그가 어떤 모습을 보일지는 두고 봐야 하지만, 초기 결과들은 이정후가 이번 시즌 샌프란시스코의 우익수로서 충분히 제 몫을 해낼 것임을 시사하고 있다'고 기대했다.
