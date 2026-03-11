'8강 기적' 완성한 이정후의 슈퍼캐치, 왜 SF가 더 열광할까 "정규시즌 두고 봐야겠지만…"

최종수정 2026-03-11 08:24

'8강 기적' 완성한 이정후의 슈퍼캐치, 왜 SF가 더 열광할까 "정규시…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 3회초 무사 2루 이정후가 1타점 2루타를 치고 두 손을 모으며 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

'8강 기적' 완성한 이정후의 슈퍼캐치, 왜 SF가 더 열광할까 "정규시…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회말 1사 1루 이정후가 윈그로브의 타구를 잡아낸 뒤 박해민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

[스포츠조선 이종서 기자] "충분히 제 몫을 해낼 것임을 시사했다."

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 호주전에서 7대2로 이겼다. 이 승리로 한국은 2009년 이후 17년 만에 8강 진출에 성공하게 됐다.

체코에 승리한 뒤 일본, 대만에 잡힌 한국은 8강에 오르기 위해서는 호주를 상대로 9이닝 기준 2실점 이하 5점 차 이상의 승리를 거둬야만 했다.

한국은 8회말 6-1에서 1점을 내줬다. 9회초 극적으로 한 점을 추가하면서 8강 진출 요건을 갖춘 상황. 반면 1실점은 WBC 탈락을 의미했다.

9회말 1사 1루의 위기. 릭슨 윙그로브의 2루타성 타구를 날렸다. 그러나 이정후가 몸을 날려 슬라이딩 캐치로 잡아내면서 아웃카운트를 올렸다. 안타 확률이 8할이 넘는 강한 타구. 만약 이정후가 잡지 못하고 빠졌다면 한국의 8강 진출 확률은 0%가 될 수도 있었다. 그러나 이정후는 빠르고 과감한 판단으로 아웃카운트를 올렸고, 결국 승리의 발판이 됐다. 이정후는 경기 후 "타석 전 미리 수비 위치를 우중간 쪽으로 옮겼는데, 그 덕분에 잡을 수 있었다"고 설명했다. 호주의 분위기를 완벽하게 꺾은 한국은 극적으로 8강 진출에 성공했다.


'8강 기적' 완성한 이정후의 슈퍼캐치, 왜 SF가 더 열광할까 "정규시…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 이정후와 김혜성이 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
이 수비는 한국 뿐 아니라 이정후의 소속팀 샌프란시스코 자이언츠도 반가운 장면이었다. 주로 중견수로 뛰었던 이정후는 올 시즌 우익수로 위치를 옮겼다. 중견수의 수비와는 또 다를 수 있었다.

미국 매체 '어라운드 포그혼'은 10일 '이정후는 WBC에서 한국 대표팀으로 뛰고 있다. 그리고 그는 우익수 포지션 변경이 본인에게 좋은 선택이 될 것이라는 점을 계속해서 증명하고 있다'라며 '이정후는 한국 대표팀의 호주전에서 훌륭한 포구를 선보였다. 그는 우중간을 향해 전력 질주했고, 백핸드로 슬라이딩 캐치를 해냈다. 그는 공을 확실하게 포구한 뒤 즉시 일어나 공이 떨어질 것이라 예상하고 크게 리드했던 1루 주자를 잡기 위해 1루로 송구했다'고 조명했다.

매체는 이어 '샌프란시스코는 골드글러브 수상자인 해리슨 베이더와 계약해 중견수로 배치하면서 이정후를 새로운 포지션으로 옮기기로 결정했다. 지난 시즌 샌프란시스코의 외야 수비는 좋게 말해도 형편없었다. 특히 오라클파크의 넓은 외야를 고려하면 팀의 수비 범위를 넓히기 위해 이정후를 우익수로 옮기는 것은 타당한 결정이다'라며 '이정후는 이미 스프링 트레이닝에서 우익수를 충분히 소화할 수 있음을 보여주었다. 캑터스리그 초반 그는 파울 지역에서 인상적인 포구를 선보였고, 곧바로 홈으로 강한 송구를 뿌려 3루에서 태그업을 시도하던 주자를 잡아냈다'고 했다.


이정후 역시 메이저리그 우익수로 적응하기 위해 꾸준하게 노력하고 있다. 매체는 '샌프란시스코가 2024년 시즌을 앞두고 이정후를 미래의 중견수로 영입한 것은 사실이나, 그는 포지션을 변경해야 한다는 소식을 담담하게 받아들였다. 그는 심지어 오라클 파크의 까다롭기로 유명한 우익수 수비에 대해 조언을 얻기 위해 전 샌프란시스코의 인기 외야수 마이크 야스트렘스키에게 연락할 계획이라고 밝히기도 했다'고 했다.


'8강 기적' 완성한 이정후의 슈퍼캐치, 왜 SF가 더 열광할까 "정규시…
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 1회초 이정후가 타격을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
다만, 아직 적응을 위해 가야할 길은 남았다고 지적하기도 했다. 매체는 '스코츠데일의 시범경기나 도쿄돔에서 좋은 플레이를 펼치는 것은 좋지만, 그의 수비 전환에 대한 진정한 시험대는 샌프란시스코의 바람 부는 밤, 그가 우익수의 펜스와 벽을 상대해야 할 때 찾아올 것이다. 그는 충분한 스피드와 야구 지능을 갖추고 있어 적응할 수 있겠지만, 그곳에서 완벽하게 숙달되기까지는 시간이 걸릴 수 있다'고 덧붙였다.

일단 지금까지의 과정은 샌프란시스코도 흡족할 정도다. 매체는 '이정후는 한국 대표팀에서 13타수 4안타를 기록하며 강한 공격 지표도 보여주고 있다. 샌프란시스코가 이번 시즌 그가 수비에서 단순히 탄탄한 모습을 넘어선 활약을 해주기를 바라고 있다. 정규 시즌에서 그가 어떤 모습을 보일지는 두고 봐야 하지만, 초기 결과들은 이정후가 이번 시즌 샌프란시스코의 우익수로서 충분히 제 몫을 해낼 것임을 시사하고 있다'고 기대했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

3.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

4.

"방송국 화장실서 싸움..무대 올라가면 친한 척" 박진영, 갓세븐 시절 회상

5.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

2.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

3.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

4.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

스포츠 많이본뉴스
1.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

2.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

3.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

4.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.