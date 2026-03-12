데일 실책에 한국 웃고 KIA 울었다? "코치, 선수들 전화하고 난리나"[광주 현장]

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 4회말 호주 제리드 데일(KIA)이 내야땅볼로 물러나고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
[광주=스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈 아시아쿼터 외국인 선수 제리드 데일이 국가대표 소집 일정을 모두 마치고 팀에 합류했다.
KIA의 아시아쿼터이자 올 시즌 팀의 주전 유격수를 맡을 예정인 데일은 월드베이스볼클래식(WBC)에서 호주 국가대표로 차출됐었다. 일본 도쿄돔에서 한국 대표팀과 맞대결을 펼치기도 했던 데일은, 호주가 8강 진출에 실패하면서 도쿄에서 바로 한국으로 건너왔다.
데일은 시범경기 개막을 하루 앞둔 11일 광주에 도착했다. 12일 광주 SSG 랜더스와의 시범경기를 앞두고 취재진과 만난 KIA 이범호 감독은 "어제 도착해서 오늘 트레이닝 파트가 몸 상태를 체크하려고 한다. 연습은 오늘까지 쉬고, 내일(13일)부터 체크해보고 스타팅을 뛸지 아니면 주말부터 뛸지 결정하려고 한다"면서 "정규 시즌 개막전 상대가 SSG라서 SSG 볼도 쳐봐야 하나 싶기도 하다"고 예고했다. 데일은 빠르면 13일, 늦으면 14일 시범경기에서 첫 선을 보인다.
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 4회말 호주 제리드 데일(KIA)이 내야땅볼로 물러나고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
데일은 지난 9일 열린 한국전에서 호주의 선발 유격수로 출전했지만 9회초 치명적 실책을 기록했다. 1사 1루에서 이정후의 땅볼 타구를 잡고 1루 주자를 잡기 위해 2루로 던졌지만, 악송구가 되면서 공이 뒤로 흘렀다. 주자는 3루까지 들어갔고 이후 안현민의 희생플라이로 한국이 8강 진출에 필요한 마지막 1점을 완성했다. 이 실점으로 호주는 8강이 좌절됐다. 데일 입장에서는 악몽과도 같은 실책이었다.
이범호 감독은 데일의 실책을 보고 우려가 생기지는 않았냐는 질문에 "그건 경기의 일부분이다. 하다 보면 여러 상황이 생긴다. 순식간에 옆으로 튀는 타구라 판단이 쉽지 않았을 것"이라면서 "이제 지나간 경기고, 우리팀에 왔으니까 여기서도 흔들리지 않게 도와주려고 한다"고 감쌌다.
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 호주 유격수 제리드 데일(KIA 타이거즈)이 수비를 펼치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
KIA가 식겁한 것은 한국전 실책보다, 연이은 헤드퍼스트 슬라이딩이었다. 데일은 대회 기간 2차례나 1루에 헤드퍼스트 슬라이딩으로 들어가는 모습을 보였다. 대표팀을 위한 투지였지만, 부상 우려 때문에 KIA에서는 선수단 벌금을 책정할 정도로 강하게 금지하는 플레이다.
이범호 감독은 "그걸 보고 다들 난리가 났다. 선수들이랑 코치들이 통역 통해서 데일한테 전화하고 그랬다더라. 그만큼 대표팀이 간절했을거라 생각하는데, 리그에서 뛸 때는 안하는 게 원칙이다. 생각보다 벌금이 세다"면서 웃었다.