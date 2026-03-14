한국 투수 몰라도 다 친다? 마차도, 오만인가 자신감인가 → "정보 적지만 누구든 상관없다" [마이애미 현장]

[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 도미니카 공화국 간판타자 매니 마차도(샌디에이고 파드리스)가 한국전 강력한 자신감을 표출했다.
마차도는 14일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 한국과 경기를 앞두고 승리를 자신했다.
선수 대부분이 메이저리거인 도미니카 공화국과 달리 한국은 KBO리그에서 뛰는 선수들이 주축이다. 정보전에서는 한국이 유리한 게 사실이다.
하지만 마차도는 걱정하지 않았다.
마차도는 "우리 팀에서는 훌륭한 선수들이 많다. 우리만의 특별한 점은 바로 우리가 강하다는 것을 알고 있다는 것이다. 상대 투수가 누구냐에 따라 달라지는 게 아니다"라고 말했다.
이어서 "무슨 일이 있어도 우리는 우리의 경기 계획을 철저히 실행해 나갈 것이다. 우리는 그런 일에 능숙하다. 그것이 바로 우리의 목표이자 마음가짐"이라고 강조했다.
한국의 선발투수는 바로 류현진(한화 이글스)이다. 메이저리그에서 10시즌이나 뛰었다. LA 다저스 소속으로 마차도와 한솥밥을 먹기도 했다.
마차도는 류현진은 당연히 알고 있었다.
마차도는 "그는 정말 훌륭한 사람이고 최고의 동료였다. 내가 다저스에 몸담고 있을 때 그와 정말 많은 대화를 나누고 소통했다"고 회상했다.
Dominican Republic third baseman Manny Machado throws to first base to get out Venezuela's Andres Gimenez during the eighth inning of a World Baseball Classic game, Wednesday, March 11, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)
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류현진을 제외하면 데이터가 적다.
마차도는 "오늘 상대 투수가 누구든 우리는 맞설 것이다. 상황에 맞춰 필요한 조정을 해낼 수 있다. 상대에 대한 정보가 적지만 가능하다"고 장담했다.
아울러 "상대가 전혀 다른 팀이고 독특한 스타일을 가지고 있다는 점을 나도 잘 안다. 하지만 우리는 필요한 조정을 해낼 수 있다. 바로 그 점이 우리가 최고인 이유다. 우리는 우리가 해야 할 몫을 다할 것이다. 굳이 상대 팀에 대해 신경 쓸 필요는 없다"고 강조했다.