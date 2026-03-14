류현진 역부족이었나. 2회를 못 버텼다! 1⅔이닝 3실점 와르르 → 노경은 긴급 구원등판 [마이애미 현장]

앞서가는 도미니카 (마이애미=연합뉴스) 김인철 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 2회말 1사 1루 도미니카 카미네로의 적시타로 1루 주자 게레로가 홈까지 쇄도해 세이프되고 있다. 2026.3.14 yatoya@yna.co.kr (끝)
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류현진, 2회말에 3실점 (마이애미=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 2회말 2사 1, 2루 한국 선발투수 류현진이 상대에게 3점을 내어준 뒤 마운드에 올라온 포수 박동원과 아쉬워하고 있다. 2026.3.14 mon@yna.co.kr (끝)
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[마이애미(미국)=스포?선 한동훈 기자] 류현진이 2이닝을 버티지 못하고 조기 강판됐다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카 공화국과 격돌했다.
선발투수 류현진이 1⅔이닝 3실점으로 물러났다.
선발투수 류현진이 1회를 삼자범퇴로 정리하면서 첫 단추를 잘 뀄다. 하지만 2회말에 와르르 무너졌다.
류현진은 1회말 첫 타자 페르난도 타티스 주니어를 삼진 처리했다. 순조롭게 출발했다. 풀카운트에서 커브를 결정구로 사용했다. 스트라이크존 높은 곳으로 떨어진 변화구에 구심의 손이 올라갔다.
류현진은 2번 타자 케텔 마르테를 유격수 땅볼로 잡았다. 하이패스트볼을 던져 땅볼을 이끌어냈다.
2사 주자 없는 상황에서 후안 소토를 상대했다. 소토가 초구를 건드렸다. 평범한 2루 땅볼이었다.
2회말 류현진은 선두타자 블라디미르 게레로 주니어를 볼넷으로 내보냈다.
매니 마차도를 좌익수 뜬공 처리한 뒤 주니오르 카미네로에게 2루타를 맞았다.
홈에서 승부가 됐지만 게레로 주니어가 절묘하게 슬라이딩을 하면서 태그를 피했다. 선취점을 빼앗겼다. 그 사이에 카미네로가 3루까지 갔다.
류현진은 훌리오 로드리게스를 유격수 땅볼로 막아냈다. 3루 주자 카미네로가 홈을 밟았다.
류현진은 여기서 이닝을 끝내지 못했다. 아구스틴 라미레즈에게 또 볼넷을 줬다.
류현진은 헤랄도 페르도모에게 안타를 맞고 주자가 쌓였다. 류현진은 타티스 주니어에게 다시 적시타를 맞았다. 0-3으로 멀어졌다.