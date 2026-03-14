'17년 만에 2라운드' 류지현 감독, 대회 총평 "우리 젊은 선수들 한 단계 성장하는 계기" [마이애미 현장]

|
[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 상대가 너무 강했다. '류지현호'의 기적은 8강에서 멈췄다.
한국은 2009년 WBC 이후 17년 만에 처음으로 토너먼트에 올라갔다. 한국은 바늘 구멍 같은 경우의 수를 뚫고 2라운드에 진출했지만 세계의 벽은 높았다. 압도적인 전력 차이를 실감하며 아쉬움을 삼켰다. 마운드가 초반에 붕괴했다. 3회까지 7점을 잃었다. 타선도 1라운드의 매서움을 보여주지 못했다.
경기 후 류지현 감독은 "역시 도미니카 공화국이 세계 최고의 선수들이 모인 팀이라는 걸 확인할수 있었다. 저희가 30대 후반 선수가 몇 명 있긴 한데 젊은 선수들이 많다. 그런 부분에서 한 단계 성장 할 수 있는 그런 부분이 되지 않았나 싶다"고 총평했다.
이어서 "오늘 같은 경기들이 우리 젊은 선수들 앞으로 조금 더 성장하고 기회가 된다면 메이저리그에 더 많이 진출하게 됐으면 하는 마음이다"라고 바랐다.
류 감독은 "1라운드 마무리를 잘해서 여러 기대감을 가지고 게임을 했는데 도미니카 공화국에 비해 부족했다"고 곱씹었다.
한국은 세계 무대에서 투수력 격차를 뼈저리게 확인했다.
류 감독은 "KBO리그에서 선발투수들이 각팀에 3~4명이 활동을 하고 있다. 국제대회 경쟁력 높이려면 더 많은 선수들이 기회를 받고 또 역할들을 해내야 한다. 국제대회 나갔을때 우리 투수들의 구속이 다른 나라에 비해 떨어지는건 사실이다"라고 돌아봤다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com