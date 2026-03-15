대충격 이변! 日도 영혼까지 털렸다. 배팅볼 펑펑 실책까지 대망신 → 한국과 함께 8강 탈락. 베네수엘라에 재역전패 [마이애미 현장]

Venezuela's Wilyer Abreu, center, celebrates with his teammates after he hit a home run during the six inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Japan, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Venezuela's Wilyer Abreu celebrates with his teammates after he hit a home run during the six inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Japan, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 이변이 일어났다. 디펜딩챔피언 일본이 탈락했다.
일본 야구대표팀은 15일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에서 베네수엘라에 5대8 재역전패를 당했다. 1-2로 끌려가다 5-2로 뒤집었지만 불펜이 무너졌다.
도쿄라운드를 뚫고 올라온 한국과 일본이 나란히 8강서 짐을 쌌다. 두 팀은 모두 중남미 불방망이에 뜨거운 맛을 봤다. 한국은 전날 도미니카 공화국에 10점이나 허용했다. 투수력이 매우 높다고 정평이 난 일본 조차 베네수엘라 강타선을 버텨내지 못했다.
1회부터 장군멍군이었다. 1회초 베네수엘라가 로날드 아쿠냐 주니어의 리드오프 홈런으로 포문을 열었다. 일본은 1회말 곧바로 오타니 쇼헤이의 동점 홈런으로 응수했다.
베네수엘라는 2회초 2루타 2개로 간단하게 1점을 추가했다.
일본 타선은 3회에 불을 뿜었다. 오타니 자동 고의사구가 빅이닝으로 이어졌다. 베네수엘라는 1사 2루에서 오타니와 승부를 피했다. 일본은 1사 1, 2루에서 사토 테루아키의 2루타로 균형을 맞췄다. 계속된 2, 3루에서 모리시타 쇼타가 역전 스리런을 폭발했다.
KBO 출신 헤이수스가 구원 등판하면서 흐름이 바뀌었다. 헤이수스는 오타니에게 대회 첫 헛스윙 삼진을 빼앗는 등 호투했다.
선발 레인저 수아레즈가 2⅔이닝 5실점으로 무너진 반면 헤이수스가 2⅓이닝을 무실점으로 틀어막았다.
Japan's Shota Morishita celebrates his three run home run with his teammates during the third inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Venezuela, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Venezuela's Enmanuel De Jesus delivers a pitch during the fourth inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Japan, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Venezuela's Ezequiel Tovar celebrates team's second point during the second inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Japan, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
일본 타선이 식자 베네수엘라가 반격에 나섰다.
베네수엘라는 5회부터 일본 불펜을 본격 공략했다. 5회말 선두타자 잭슨 추리오가 일본 두 번째 투수 스미다 추리오를 괴롭히며 볼넷을 골랐다. 마이클 가르시아가 2점 홈런을 발사했다. 4-5로 맹추격했다.
6회말에는 네 번째 투수 이토 히로미를 무너뜨렸다. 에제키엘 토바와 글레이버 토레스가 연속 안타를 쳤다. 무사 1, 2루에서 윌리어 아브레유가 재역전 스리런을 쏘아올렸다.
일본은 자멸하기 시작했다. 8회초에 황당한 실책으로 1점을 헌납했다. 무사 2루에서 투수 타네이치 아츠키가 주자를 잡으려고 했다. 실제로 2루 주자 에제키엘 토바가 역동작에 걸렸다. 아웃 타이밍이었다. 타네이치의 송구가 너무 높았다. 마치 중전 안타처럼 외야로 날아갔다. 토바는 3루를 돌아 홈까지 넉넉하게 들어왔다.