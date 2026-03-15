거인 일본 컷!! → '월급 0원' 베네수엘라 감독 소감 "다윗과 골리앗 이야기를 나누며 기도했다" [마이애미 현장]

Mar 14, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela manager Omar Lopez (22) celebrates after winning the quarterfinal game of the 2026 World Baseball Classic against Japan at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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Venezuela's Wilyer Abreu, center, celebrates hitting a 3-run home run during the sixth inning against Japan at loanDepot Park in Miami, Florida on Saturday, March 14, 2026. Photo by Michael Laughlin/UPI
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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 베네수엘라가 '디펜딩챔피언' 일본을 쓰러뜨렸다. 대이변이다. 베네수엘라 감독은 자신이 무보수로 일한다며 자랑스러워했다.
베네수엘라는 15일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에서 일본에 8대5 재역전승을 거뒀다.
베네수엘라는 2-1로 앞선 3회말 한번에 4점을 잃었다. 선발 수아레즈가 역전 3점 홈런을 얻어맞았다. 패배의 기운이 엄습했다.
하지만 론디포파크는 베네수엘라의 홈이나 마찬가지였다. 마이애미에서 압도적인 응원이 쏟아졌다.
4회부터 등판한 KBO 출신 좌완 헤이수스가 역투를 펼치면서 흐름이 바뀌었다.
베네수엘라는 5회초와 6회초 홈런 2방으로 전세를 뒤집었다. 마이클 가르시아가 추격의 2점 홈런, 윌리어 아브레유가 재역전 3점 홈런을 대폭발했다.
베네수엘라는 8회초 쐐기점을 뽑으면서 열기가 극에 달했다. 9회말 마지막 아웃카운트는 일본의 심장 오타니 쇼헤이에게 빼앗아 더욱 드라마틱했다.
오마르 로페즈 베네수엘라 감독은 "한 시간 반 동안 일본의 선발 라인업을 연구하는 회의를 했다. 우리는 일본의 움직임을 무력화해야 한다고 판단했다. 실제로 그렇게 했다. 팀워크 덕분이다"라고 만족감을 나타냈다.
일본은 대회 2연패를 노렸다. 강력한 우승후보였다.
Venezuela's Wilyer Abreu celebrates hitting a 3-run home run during the sixth inning against Japan at loanDepot Park in Miami, Florida on Saturday, March 14, 2026. Photo by Michael Laughlin/UPI
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epa12820527 Team Venezuela celebrate a run during the 2026 World Baseball Classic quarterfinals game between Japan and Venezuela at LoanDepot Park baseball stadium in Miami, Florida, USA, 14 March 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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로페즈 감독은 "다윗과 골리앗 이야기를 나누며 기도했다. 일본을 처음으로 이겼다. 일본이 준결승 진출에 실패한 것도 이번이 처음"이라며 자신감을 표출했다.
로페즈 감독은 "우리는 항상 강팀이었다. 일본을 이겼다고 갑자기 강팀이 된 것이 아니다. 우리는 일본, 미국처럼 세계적인 강팀이다. 우리 모두는 야구계에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 전설적인 선수들, 은퇴한 선수들, 현역 선수들까지 말이다. 우리는 세계적인 강호라고 할 수 있다"고 자부심을 과시했다.
그는 자신이 오직 열정만으로 조국을 위해 일한다고 밝혔다.
로페즈 감독은 "나는 무보수로 이 일을 하고 있다. 팀 감독으로 급여를 받지 않는다. 하지만 지금 조국은 축제 분위기다. 모두가 너무나 행복하다. 나는 그 모습을 보면서 세상 누구보다 행복하다"고 기뻐했다.