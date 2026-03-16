일본 반대편으로 치운 미국, '대진표 조작'에 'S존 홈콜' 논란까지 → 기자회견장 난리났다! '가짜 우승' 소리 듣고 싶나 [마이애미 현장]

[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 미국이 월드베이스볼클래식(WBC) 권위를 스스로 떨어뜨렸다. 비상식적인 대진표 바꿔치기에 이어 결정적인 스트라이크 판정 이득까지 챙겼다. 미국은 시나리오대로 결승에 안착했지만 이런 식으로 우승한다면 논란이 따를 수밖에 없다.
미국은 16일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 준결승서 도미니카 공화국을 2대1로 제압했다. 토너먼트를 사전에 안배하면서 일본을 피한 미국은 계획대로 4강을 뚫었다. 디펜딩챔피언 일본을 8강에서 베네수엘라가 탈락시켰다. 다만 이 경기에서 스트라이크존 어드밴티지 의혹을 받으면서 또다른 잡음이 발생했다.
2-1로 앞선 8회말 선두타자 후안 소토 타석과 9회말 2아웃 헤랄도 페르도모 타석이 문제였다.
소토에게 2스트라이크 1볼에 들어간 4구째 슬라이더가 낮았다. 구심은 삼진을 선언했다. 마지막 페르도모는 풀카운트에서 아쉬움을 삼켰다. 8구째 슬라이더가 소토 때보다 더 낮았는데 스트라이크 판정을 받았다. 볼넷이 삼진으로 둔갑하면서 경기가 끝났다.
패장 기자회견에 알버트 푸홀스 도미니카 공화국 감독이 입장하자 첫 질문부터 스트라이크존을 문제 삼았다. "존을 벗어난 공 2개가 스트라이크로 마크됐다. 인간의 오류를 방지하기 위해 기술을 활용해야 한다고 생각하느냐?"고 취재진이 물었다. 푸홀스는 "언급하지 않겠다"고 말을 아꼈다.
마크 데로사 미국 감독도 이 질문을 피할 수 없었다. 다만 데로사 감독은 승자의 여유를 만끽했다. 그는 "아마 다음 대회에는 ABS가 도입되지 않을까. 나도 ABS를 좋아한다"고 답했다.
United States' Gunnar Henderson (11) celebrates his home run during the fourth inning of a World Baseball Classic semifinal game against the Dominican Republic, Sunday, March 15, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
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MLB닷컴 게임데이 캡처
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마지막 공을 던져 세이브를 달성한 메이슨 밀러도 같은 질문을 마주했다. "마지막 투구에 대해서 어떻게 생각하는가. ABS가 도입됐어야 한다고 보는가. 이 점에 대해 꽤나 할 말이 많을 것 같다"고 공격적으로 물었다. 메이슨은 이 질문에 대답을 하지 않고 자리를 떠났다.
아쉽게 탈락하게 된 푸홀스 감독은 그저 패배를 받아들였다.
푸홀스 감독은 "승리하는 팀이 있다면 반대편에서 슬픔을 맛보는 팀이 있어야 한다는 사실을 우리 모두 안다. 경기가 마무리된 방식에 대해서는 아쉽지만 그렇다고 그 어떤 부분도 비판하고 싶지 않다. 멋진 경기를 단지 투구 하나로 평가하지는 않겠다"고 선을 그었다.