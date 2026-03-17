조롱에서 응원으로! 고우석의 '노빠꾸 도전' → 빨리 한국 복귀해라 → 꼭 한 번 MLB 마운드 밟고 와라

고우석은 2023시즌을 마치고 과감한 도전을 선택했다. 국내에 남았다면 장기 고액 연봉이 확실시 되던 상황이었다. 하지만 고우석은 마이너리그에 머물 각오를 하고 태평양을 건넜다. 샌디에이고 파드리스와 계약했다.
시련의 연속이었다. 샌디에이고는 2024년 5월 고우석을 마이애미 말린스로 트레이드했다. 론디포파크를 염원했지만 마이애미는 끝내 고우석을 콜업하지 않았다. 고우석은 부상까지 겹치면서 2024년과 2025년을
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 9회초 고우석이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
역투하는 한국 고우석 (마이애미=연합뉴스) 김인철 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국과 도미니카공화국의 준준결승전 경기. 6회말 교체된 한국 고우석이 역투하고 있다. 2026.3.14 yatoya@yna.co.kr (끝)
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역투하는 고우석 (마이애미=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 6회 말 한국 투수 고우석이 역투하고 있다. 2026.3.14 mon@yna.co.kr (끝)
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마이너리그에서 보냈다. 마이애미는 2025년 6월 고우석을 방출했다. 고우석은 론디포파크에서 던져보지 못하고 다시 팀을 떠났다.
그래서 2026 WBC가 고우석에게는 좋은 쇼케이스 기회라는 시선이 많았다. 고우석은 "많은 사람들이 그리고 또 선수들도 저한테 그렇게 WBC가 중요하지 않느냐고 물어봤다. 그때도 지금도 똑같이 이야기할 수 있다. WBC는 저한테 개인적인 의미는 없다. 대표팀 유니폼을 입고 좋은 성적을 내는 것, 하나만 생각하고 왔다. 여기서 조금 잘 던지고 못 던지고는 그렇게 큰 영향이 있을 거라고 생각하지 않는다"고 담담하게 말했다.
현재 고우석은 디트로이트 타이거즈 산하 마이너리그 소속이다. 고우석이 태극마크를 달고 론디포파크로 돌아왔다. 슈퍼스타 3명을 범타 처리, 뚜렷한 성장세를 증명했다.
고우석은 "작년이나 재작년에는 정말 한 번은 (메이저리그에)갈 수 있지 않을까 했다. 그냥 정말 어렵고 멀게 느껴졌다. 이렇게 와보니까 동료들에게 너무 고맙다"며 8강 진출을 함께 이룬 대표팀 동료들에게 감사 인사를 전했다.
그러면서도 "또 막상 와보니까 아 이거를 못해가지고 못 올라왔나 싶어서 아쉬웠다"며 다음 도전에 대한 희망을 남겼다.