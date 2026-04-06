극한직업 감독의 심장테스트...만루홈런→연속 볼넷→그래도 LG가 이겼다 [고척 현장]

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 9회말 역전 위기에서 가까스로 승리한 염경엽 감독이 가슴을 쓸어내리며 선수들을 맞이하고 있다. 사진=정재근 기자

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[고척=스포츠조선 정재근 기자] 극한의 심장 테스트였다.

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LG 트윈스가 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 3차전에서 6대5로 짜릿한 승리를 거뒀다.

올 시즌 4승 4패, 5할 승률에 안착하며 주말 3연전 위닝시리즈까지 챙겼다. 하지만 그 과정이 결코 순탄하지 않았다. 쌍둥이 사령탑 염경엽 감독이 누구보다 이를 온몸으로 체감했다.

6-1. 9회말까지만 해도 편안한 리드였다. 그런데 김진성에 이어 마운드에 오른 함덕주가 연속 안타 3개를 얻어맞으며 스스로 무사 만루 위기를 자초했다.

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키움 벤치가 이형종을 대타로 내세우자 LG 김광삼 투수코치가 마운드를 찾았다. 그러나 함덕주는 교체되지 않았다.

9회말 무사 만루 대타 이형종의 만루포가 터졌다.

함덕주의 아쉬워하는 모습

그 선택은 곧 후회로 돌아왔다. 이형종의 배트가 크게 돌아가는 순간, 타구는 담장을 훌쩍 넘었다. 통한의 만루홈런. 순식간에 6-5로 쫓기는 신세가 됐다.

결국 유영찬이 급히 마운드에 올랐지만, 연속 볼넷 2개로 무사 1, 2루를 허용하며 위기는 극에 달했다. 전날 0-4에서 뒤집어 6대4로 승리한 역전극의 기운이 채 가시지도 않은 상황. 만약 그 흐름이 끊겼다면 염 감독으로선 떠올리기도 싫은 결말이었을 것이다. 3연전 첫 경기를 2대5 패배로 시작한 만큼, 최악의 경우 1승 2패로 마감할 수도 있었던 시리즈였다.

급하게 등판한 유영찬이 실점 위기에서 전력을 다해 투구하고 있다.

무사 1, 2루 위기를 이겨낸 유영찬과 이주헌 배터리

그러나 유영찬은 마무리였다. 포수 이주헌이 "왼쪽 어깨가 너무 빨리 열린다"는 조언을 건넸고, 유영찬은 그 한마디를 놓치지 않았다. 이후 흔들림 없이 마무리하며 팀의 6대5 승리를 지켰다. 시즌 4세이브째.

'나 심장 떨어질 뻔했다'

경기가 끝나자 염 감독이 그라운드로 나왔다. 선수들을 맞이하는 그 손이 먼저 향한 곳은 자신의 가슴이었다. 염 감독이 두 손으로 가슴을 연신 쓸어내리며 활짝 웃었다. 좀처럼 보기 힘든 장면, 가슴 졸였던 팬들의 심정도 다르지 않았다.

함덕주를 격려하는 사령탑

유영찬 앞에서 가장 기쁘게 웃은 염 감독

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'극한직업'의 사령탑은 만루홈런을 맞은 함덕주를 따뜻한 하이파이브로 위로했다. 하지만 역시 가장 뜨거운 환대는 유영찬의 몫. 손바닥으로 엉덩이를 토닥인 감독의 몸짓엔 말 이상의 감사가 담겨 있었다.

'고맙다'

두 손으로 가슴을 쓸어내린 감독의 솔직한 감정 표현. 이날 승리의 무게를 가장 정직하게 보여주는 장면이었다.