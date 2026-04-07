이정후 충격 소식! 'SF 무너진게 내 탓이라고?'…"공격 생산력 한참 떨어져"→'바람의 손자' 거액 계약 의문 제기

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠가 부진을 겪고 있는 가운데 이정후가 그 원인으로 지적받고 있다.

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어라운드 포그혼은 7일(한국시각) '샌프란시스코 자이언츠가 득점 생산에 전반적으로 어려움을 겪는 가운데 외야수 이정후는 주목받는 대상이다'며 '윌리 아다메스, 라파엘 데버스, 맷 채프먼과 함께 타선의 코어로 꼽히는 이정후의 공격 생산력은 기대에 한참 못 미치고 있다'고 보도했다.

지난 시즌 뛰어난 콘택트 능력과 낮은 삼진율을 보여줬던 이정후는 올 시즌 초반 그 모습을 재현하지 못하고 있다. 샌프란시스코 팬들은 점점 '바람의 손자' 이정후에게 투자한 거액의 계약에 의문을 제기하고 있다.

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매체는 '구단 프런트는 2024년 이정후에게 6년 1억1300만달러(약 1700억원) 계약을 안길 때 어떤 가능성을 봤을 것이다'며 '2024년 5월 어깨 부상으로 시즌이 조기 종료된 뒤, 그는 지난해 첫 풀시즌에서 장점과 단점을 모두 보여줬다'고 주장했다. 그는 항상 안정적인 주루 능력과 낮은 삼진율을 갖춘 타자였다. 2025년에는 삼진율 11.5%로 리그 상위권, 팀 내 1위를 기록했다. 시즌 최종 성적은 타율 0.266으로 도미닉 스미스에 이어 팀 내 2위였다. 안타 149개로 엘리엇 라모스(159개)에 이어 2위, 도루도 10개로 팀 내 2위였다.

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수비는 우려 요소였다. 지난해 이정후는 수비 능력 평가 지표인 OAA -5를 기록했는데, 이는 포지션 문제의 영향이 컸다. 지금은 이정후가 우익수로 이동하고, 해리슨 베이더가 중견수로 자리 잡으면서 수비에서 긍정적인 모습을 보여주고 있다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 3회초 무사 2루 이정후가 1타점 2루타를 치고 두 손을 모으며 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

하지만 이번 시즌에는 이정후의 공격에 구멍이 생기고 있다는 게 문제다.

매체는 '이정후의 공격 성적은 완전히 다른 양상을 보이고 있다'며 '그는 올 시즌 33타수 5안타(0.152), 4타점, 삼진 8개를 기록 중이다'고 설명했다. 아직까지 홈런도 없다. 지난해 강점이었던 낮은 삼진율도 무너지고 있다. 삼진율은 20.5%까지 치솟았다. 또한 좌완 투수 상대 약점 역시 여전히 해결되지 않았다. 올 시즌 좌완 상대 9타수에서 단 1안타와 1볼넷에 그쳤다. 좌완 상대 출루율(0.182)과 장타율(0.222)은 모두 팀 내 최하위권이다.

물론 시즌 초반이기도 하고, 샌프란시스코 전체가 감을 못 잡고 있기에 시간이 필요한 것은 맞다.

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샌프란시스코 에이스 로건 웹은 "아직 시즌은 152경기가 남아 있다. 나는 순위를 자주 보지 않지만, 아마 와일드카드 경쟁에서 2경기 차 정도일 것"이라며 "한숨 돌리는 게 필요하다. 우리는 좋은 팀들과 경기를 치렀고, 내일 다시 나가 경쟁하면 된다"고 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com