"언빌리버블!" 첫 선발서 멀티히트+미친 수비…김혜성 향한 美 극찬! 로버츠, 이래도 안 쓸거야?

김혜성이 빅리그 콜업 후 첫 선발 출전에서 멀티히트 뿐만 아니라 호수비를 펼쳐 보이면서 깊은 인상을 남겼다. 개막 엔트리 진입 실패 후 트리플A에서 호조를 이어가던 김혜성이 남은 기간 어느 정도의 활약을 보여주느냐가 빅리그 잔류 여부를 판가름 지을 전망이다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 와신상담 끝에 맞이한 첫 기회를 완벽하게 장식했다.

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무키 베츠의 부상으로 빅리그에 콜업된 김혜성(LA 다저스)이 펄펄 날았다. 7일(한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스센터에서 펼쳐진 토론토 블루제이스전에 9번 타자-유격수로 나선 김혜성은 4타수 2안타 1득점 1볼넷을 기록했다. 팀이 2-1로 앞선 첫 타석에서 맥스 슈어저의 92.1마일짜리 직구를 공략했으나 뜬공 아웃된 김혜성은 4회말 토론토 조쉬 플레밍을 상대로 무사 1루에서 7구 승부 끝에 볼넷 출루에 성공했다. 오타니의 뜬공 때 2루까지 진루에 성공하기도. 김혜성은 7회와 8회 각각 안타를 신고하면서 멀티 히트 경기를 펼쳤다.

타격보다 빛났던 건 수비 장면이었다. 7회말 수비에서 안드레스 히메네스가 친 뜬공이 유격수와 좌익수 사이로 향한 가운데 이를 끝까지 쫓아가 몸을 돌려 잡는 '슈퍼캐치'를 선보였다. 현장 중계진마저 놀랄 정도의 플레이였다. 다저스는 오타니 쇼헤이의 홈런 등을 앞세워 토론토를 14대2로 대파했다.

하루 전까지만 해도 김혜성은 트리플A 오클라호마시티 코메츠 소속이었다. 베츠가 부상하자 워싱턴 내셔널스와 원정 시리즈를 펼치고 있던 다저스는 경기 출전을 앞두고 있던 김혜성을 급히 호출했다.

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다저스의 데이브 로버츠 감독은 김혜성에 대해 "평소처럼 좋은 수비를 보여주고, 하위 타순을 맡아주면 된다. 볼넷을 얻어내고, 스트라이크존을 공략하면 된다"고 기대치를 밝혔다. 김혜성은 첫 선발 출전에서 이런 로버츠 감독의 기대치 이상을 증명했다.

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김혜성은 지난 스프링캠프 9경기에서 타율 0.407, 1홈런 6타점 5도루, OPS(출루율+장타율) 0.967을 기록하고도 개막 엔트리 진입에 실패했다. 로버츠 감독은 당시 김혜성 제외 배경에 대해 "올 봄 들어 가장 어려운 결정이었다"면서 "꾸준한 타격 기회를 부여하기 위한 결정"이라고 밝혔다. 미국 현지에선 다저스가 지난해 첫 콜업 후 한 달 간 좋은 활약을 펼쳤던 김혜성이 이후 부진했던 점을 염두에 두고 타격 조정을 이끌어내기 위한 결정을 내렸다고 분석했다.

이후 김혜성은 오클라호마시티에서 6경기를 뛰면서 타율 0.346, OPS 0.822를 기록했다. 지난달 29일 경기에선 5타수 5안타 1타점 4득점 활약을 펼치기도 했다. 김혜성의 활약이 이어지자 다저스가 그를 활용해야 한다는 목소리와 함께, 내야 보강을 원하는 보스턴 레드삭스가 트레이드 대상으로 그를 눈여겨 봐야 한다는 전망까지 나오기도 했다.

베츠는 최대 6주간 결장할 가능성이 제기되고 있다. 회복 속도에 따라 달라질 것으로 보이지만, 당분간 김혜성이 역할을 대신해야 할 전망.

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베츠가 콜업된 이후의 전망은 불투명하다. 로버츠 감독이 김혜성 대신 개막 엔트리에 포함시킨 알렉스 프리랜드가 활약을 이어가는 가운데 미겔 로하스 역시 활용 가능한 선수로 분류된다. 결국 베츠가 돌아오게 되면 김혜성도 백업 내지 트리플A 복귀 통보를 받을 가능성이 높은 상황이다. 순조롭게 첫 발을 뗀 김혜성이 향후 좋은 활약을 이어간다면 로버츠 감독도 변화를 고심할 수밖에 없을 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com