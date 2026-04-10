롯데, 시즌 첫 연승…김태형 감독 "로드리게스 1선발 걸맞는 피칭→원정 응원석 가득 메운 팬들 응원 큰힘 됐다" [고척 승장]

사진제공=롯데 자이언츠

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 롯데 자이언츠의 새로운 '에이스' 엘빈 로드리게스가 완벽한 '1선발'의 품격을 과시하며 팀을 연승으로 이끌었다. 황성빈은 4타수 2안타 1타점 1득점으로 공격의 선봉에 섰다.

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롯데는 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 3대1로 승리하며 2연승을 달렸다.

이날 경기의 백미는 단연 양 팀 선발 투수들의 자존심을 건 투수전이었다. 승리 투수가 된 로드리게스는 8이닝 동안 4피안타(1홈런) 11탈삼진 1실점의 완벽투를 펼치며 시즌 2승째를 수확했다. 평균자책점은 종전 5.06에서 4.76으로 크게 끌어내렸다.

사진제공=롯데 자이언츠

황성빈은 1회초 선두타자로 나서 3루타를 만들었고 노진혁의 적시타때 홈을 밟았다. 4회에는 특유의 빠른 발을 살려 내야 안타를 만들어내며 타점까지 기록했다.

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롯데 김태형 감독은 "선발 앨빈 로드리게스가 1선발에 걸맞은 최고의 피칭으로 8이닝을 1실점으로 잘 던져줬다"며 "모든 야수진도 승리를 이어가려 집중력을 가지고 경기에 임해 줬고, 추가점이 필요한 중요한 상황에서 레이예스의 홈런으로 승리할 수 있었다"고 말했다.

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덧붙여 "원정 응원석을 가득 매워 열성적인 응원을 보내주신 팬분들께 감사드린다"고 인사하기도 했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com