매일이 부상 소식…삼성, 긴급 라인업 교체 "연습 중에 담이 왔다고"

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "담이 걸렸다고…."

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삼성 라이온즈는 15일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 원정경기를 한다.

이날 경기를 앞두고 삼성은 박승규(우익수)-김지찬(중견수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이성규(좌익수)-이재현(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

전날(14일) 라인업과 동일했다. 그러나 경기 전 훈련를 하는 중 라인업 교체를 했다.

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박승규(우익수)-김지찬(중견수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)-홍현빈(좌익수)으로 선발 라인업을 바꿨다. 이성규가 빠지고, 홍현빈이 들어갔다.

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박진만 삼성 감독은 "이성규가 연습 중에 담이 왔다고 하더라. 그래서 라인업을 교체했다"고 설명했다.

삼성은 올 시즌 '부상 소식'에 골머리를 앓고 있다. 김성윤이 왼쪽 옆구리 부상으로 이탈했고, '거포 내야수' 김영웅은 햄스트링 부상이 생겼다. 여기에 14일에는 주장 구자욱이 왼쪽 갈비뼈 실금으로 엔트리에서 빠졌다.

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박 감독은 "이 선수들이 오기 전까지 지금 잘해주고 있는 선수로 버텨야할 거 같다"고 답답한 마음을 내비치기도 했다.

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14일 경기에서는 아찔했던 장면이 이어졌다. 9회초 박승규가 김서현의 직구에 허리 부분을 맞은 것. 박 감독은 "더그아웃까지 소리가 들릴 정도로 소리가 커서 놀랐다. 깜짝 놀라서 나갔는데 척추 쪽에서 조금 벗어난 다른 부위더라"고 이야기했다.

또한 김지찬은 9회초 홈스틸을 시도하려고 했다. 그러나 타자의 타격이 이뤄지면서 홈스틸이 되지는 않았다. 이 과정에서 김지찬은 배 아랫부분에 통증을 느끼기도 했다. 다행히 부상없이 라인업에 들어가게 됐다.

한편 삼성은 전날 경기에서 잔루 17개를 기록했지만, 홈에서 아웃을 당하는 등 공격에서 아쉬움을 남겼다. 그러나 한화 마운드의 자멸로 결국 6대5로 승리했다. 박 감독은 "부상 선수 공백이 보인 경기"라면서 "부상 선수가 돌아오기 전까지 투수력으로 해야한다. 선수들이 최소 실점으로 막아주면서 승리 분위기를 만들 수 있었다"고 이야기했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com