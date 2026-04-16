괜히 1위겠나! 투·타 조화 이렇게 완벽했다 "선발이 많은 이닝 막아줘…타선은 힘 불어넣어줬다"

사진제공=삼성 라이온즈

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 연승 행진과 함께 1위 자리를 굳게 지켰다.

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삼성은 16일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 6대1로 승리했다. 삼성은 6연승을 달리며 11승1무4패로 선두 자리를 굳게 지켰다.

투·타가 모두 안정적으로 풀렸던 경기. 선발투수 아리엘 후라도는 7이닝을 1실점으로 막아주면서 불펜진에 단비와 같은 휴식을 줬다. 이후 미야지와 최지광이 각각 1이닝씩을 무실점으로 막아내면서 팀 승리를 지켰다.

타선에서는 장단 9안타와 함께 4사구 7개를 골라내는 등 집중력 있는 모습을 보여줬다.

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삼성은 박승규(우익수)-김지찬(중견수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)-김헌곤(좌익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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2회초 전병우가 상대 실책으로 출루한 뒤 이재현의 적시타로 홈을 밟았고, 3회초에는 1,2루에서 전병우와 이재현이 연속 적시타를 때려냈다.

6회말 한 점을 내줬지만, 7회초와 8회초 득점에 성공하면서 6대1 승리를 완성했다.

사진제공=삼성 라이온즈

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경기를 마친 뒤 박진만 삼성 감독은 "선발 후라도가 4사구 없이 많은 이닝을 막아주면서 경기가 잘 풀릴 수 있는 기반을 마련해줬다"라며 "타선에선 이재현과 전병우가 경기 초반에 후라도에게 힘을 불어넣는 타점을 내줬다. 하위 타순에서 물꼬를 터준 덕분에 후라도가 더 힘을 낸 것 같다"고 했다.

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박 감독은 이어 "야수들이 전반적으로 집중력 있는 수비로 투수들을 도운 경기였다"고 선수들의 활약에 박수를 보냈다.

삼성은 17일 대구 삼성라이온즈파크에서 2위 LG 트윈스와 주말 3연전을 치른다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com