폭투 막고 홈 쇄도 태그...자책한 포수까지 감싼 로드리게스, 투지와 동료애 모두 빛났다 [잠실 현장]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 선발 로드리게스가 폭투 직후 포수 손성빈을 향해 자신의 실수였다는 제스처를 취하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 실점 위기의 순간 몸을 날려 홈으로 쇄도하던 주자를 태그한 로드리게스는 동료의 실수까지 감쌌다. 롯데 선발 엘빈 로드리게스가 투지 넘치는 수비와 따뜻한 제스처로 인상적인 장면을 만들었다.

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16일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 롯데 선발 로드리게스는 5이닝 6피안타 3볼넷 4탈삼진 3실점을 기록했다. 완벽한 투구는 아니었지만, 위기 순간마다 몸을 던지며 팀을 지켜냈다.

가장 인상적인 장면은 2회말에 나왔다. 1-1 동점 상황, 2회말 무사 2루에서 로드리게스가 홍창기에게 던진 초구 134km 스위퍼가 포수 손성빈 미트를 맞고 뒤로 빠졌다. 블로킹에 실패한 손성빈이 공을 한 번에 찾지 못하는 사이 2루 주자 천성호가 홈을 향해 몸을 던졌다.

폭투를 틈타 홈을 노리던 천성호를 정확하게 태그한 로드리게스의 홈 수비.

투구 직후 로드리게스는 빠르게 움직였다. 마운드에서 곧바로 홈 베이스 커버에 들어간 로드리게스는 손성빈의 송구를 받은 뒤 침착하게 태그를 시도했다. 결과는 아웃. 역전 위기를 막아낸 순간이었다.

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LG 염경엽 감독은 곧바로 비디오 판독을 요청했지만 결과는 번복되지 않았다. 천성호의 왼손보다 로드리게스의 태그가 먼저 들어간 것으로 확인되며 아웃이 유지됐다. 실점 위기를 스스로 막아낸 로드리게스는 안도의 한숨을 내쉬었다.

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블로킹에 실패했던 손성빈은 미안한 듯 로드리게스를 향해 제스처를 취했다. 하지만 로드리게스의 반응은 달랐다. 거친 숨을 고르며 마운드에 오른 로드리게스는 손성빈을 향해 가슴에 손을 올리며 자신의 실수라는 제스처를 취했다. 폭투였기 때문에 포수의 부담을 덜어주려는 행동이었다.

손끝에서 빠진 스위퍼가 폭투로 연결됐다.

실점 위기를 막아낸 것도 로드리게스는 동료의 마음까지 챙겼다. 이어진 홍창기와의 승부에서는 볼넷을 허용했지만, 배터리는 흔들리지 않았다. 박동원을 포수 스트라이크 낫 아웃으로 처리하며 2회를 마무리했다.

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로드리게스의 투지는 3회에도 이어졌다. 선두 타자 이영빈의 먹힌 타구가 1루 선상으로 천천히 굴러가자 로드리게스는 마운드에서 달려 나왔다. 193cm 거구에도 불구하고 야수처럼 러닝 스로우를 시도했다. 송구가 살짝 빗나가며 출루를 허용했지만, 몸을 던진 플레이에 포수 손성빈은 감탄한 표정을 지었다.

5이닝 3실점 다소 아쉬웠지만 선발 로드리게스 투지 넘치는 플레이는 인상적이었다.

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이날 로드리게스는 5이닝 3실점으로 비교적 안정적인 투구를 펼쳤다. 하지만 불펜이 흔들리며 롯데는 결국 패했다. 레이예스가 홈런 포함 3안타 3타점 2득점으로 맹타를 휘둘렀지만 승리로 이어지지 않았다.

투구 내용보다 더 인상적이었던 건 로드리게스의 수비와 태도였다. 폭투 상황에서 전력 질주로 실점 위기를 막아냈고, 블로킹 실패로 미안해하던 포수까지 감쌌다.

결과는 패배였지만, 마운드 위에서 보여준 로드리게스의 투지와 동료를 배려하는 모습은 강하게 남았다.

폭투 직후 빠르게 홈 베이스커버에 들어온 로드리게스.

홈을 향해 천성호가 몸을 날린 순간 로드리게스는 기다리고 있었다.

천성호의 왼팔보다 로드리게스 태그가 간발의 차이로 먼저 이뤄졌다.

충돌도 불사했던 로드리게스의 투지 넘치는 수비였다.