'중계에 잡힌 분노, 하루 만에 결말' 원태인 태도 논란→정수성 코치에 직접 사과 전화. 쿨한 LG "그럴 수 있다. 큰 문제 아냐"

삼성 원태인이 19일 대구 LG전서 4회초 1사 2,3루서 이영빈을 2루수앞 땅볼로 잡은 뒤 화를 내는 장면. SPOTV 중계화면 캡쳐

삼성 원태인과 류지혁이 19일 대구 LG전서 4회초 1사 2,3루서 이영빈을 2루수앞 땅볼로 잡은 뒤 얘기하는 장면. SPOTV 중계화면 캡쳐

삼성 원태인이 19일 대구 LG전서 선발 등판했다. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 권인하 기자]삼성 라이온즈 원태인의 태도 논란이 사실상 마무리 단계에 접어들었다.

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원태인이 화를 냈던 대상인 LG 트윈스 정수성 3루 주루 코치에게 직접 전화해 죄송하다고 사과를 한 것으로 알려졌다. LG측은 선수끼리 대화한 것이 외부로 노출된 부분이라 그럴 수 있다며 문제삼지 않겠다고 했다.

원태인은 지난 19일 대구에서 열린 LG 트윈스전서 선발등판해 4⅔이닝 4실점하고 패전투수가 됐다. 3회까지 무실점 호투를 하다 4회에 연속 안타를 맞으며 4실점을 했는데 이 과정에서 논란의 장면이 나왔다.

0-3이 된 1사 2,3루서 이영빈의 2루수앞 땅볼 때. 전진수비를 펼쳤던 2루수 류지혁이 홈이 아닌 1루로 던졌다. 공을 잡았을 때 3루주자 천성호의 위치를 보면 승부를 해볼만했지만 류지혁은 승부보다는 안전하게 1루에 던져 아웃카운트를 늘리는 걸 택했다.

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이때 1루 커버를 위해 뛰다가 다시 마운드로 돌아가던 원태인이 불만 가득한 표정으로 류지혁에게 말하는게 중계 방송 화면에 포착됐다. 팬들 중엔 원태인이 홈으로 던지지 않은 류지혁에게 화를 내는 것이라 보고 어린 후배가 나이많은 선배에게 예의 없게 굴었다며 비판의 목소리를 높였다.

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경기 후에도 이 장면이 여러 야구 커뮤니티를 통해 화제가 됐고, 원태인이 누굴 향해 화를 냈냐가 큰 이슈가 됐다.

사태가 심각해지자 고참 강민호가 SNS를 통해 해명에 나섰다.

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강민호는 "태인이가 보인 행동은 LG 3루 주루코치의 모션이 너무 커서 집중에 방해되는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다"면서 "저희 삼성 라이온즈에는 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다"며 '내분'이 아님을 강조했다.

삼성 원태인이 19일 대구 LG전서 선발 등판했다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 원태인이 19일 대구 LG전서 선발 등판했다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 원태인이 19일 대구 LG전서 선발 등판했다. 사진제공=삼성 라이온즈

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강민호의 해명으로 내분 논란은 사그라들게 됐는데 또다른 논란이 생기고 말았다. 상대팀인 LG로 불똥이 튀었다.

LG 3루 주루 코치는 정수성 코치다. 3루 코치는 누상에 주자가 있을 땐 바쁘게 움직이는게 당연한 임무다. 바쁠 수밖에 없다. 상대 수비수들의 위치에 따라 주자들에게 어떻게 행동해야 하는지를 시시각각 알려줘야 한다. 이날도 이영빈 타석 때 2루주자 박동원의 리드 폭에 대해 알려주는 장면이 방송 화면에 보여지기도 했다.

게다가 LG 염경엽 감독은 작전이 많은 편이고, 항상 코치들이 선수들에게 경기중에 해야할 플레이를 잊지 않게 알려줘야 한다고 주지시킨다. 2,3루라는 중요한 추가 득점 기회라 정수성 코치가 바쁠 수밖에 없었다.

하루만에 일단락되는 분위기다. 원태인이 구단에 자신의 잘못을 뉘우쳤고 정 코치에게도 사과의 전화를 했다.

삼성 관계자는 "팀이 선두를 달리고 있는 상황이라 힘을 보태고 싶었는데 안풀려서 감정 억제를 못했다. 스스로에게 화가 났다고 하더라. 평정심을 잃어버려 감정 컨트롤을 못해서 죄송하다고 했다"고 말했다. 원태인은 21일 SSG랜더스와의 홈경기에서 자신의 직접 사과할 예정이다.

이에 LG는 쿨하게 넘겼다. LG 차명석 단장은 "원태인이 정수성 코치에게 직접 전화해 죄송하다고 사과했다는 보고를 받았다"면서 "경기를 하다보면 그럴 수 있다. 큰 문제는 아니라고 본다. 직접한 것도 아니고 선수들끼리 얘기한 것이다"라고 말했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

삼성 원태인이 19일 대구 LG전서 선발 등판했다. 사진제공=삼성 라이온즈