'다시보는 KS' 이번에도 LG가 웃었다…송승기 5이닝 호투&오스틴 결승타 [잠실 리뷰]

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회말 2사 2루 LG 오스틴이 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 다시 보는 한국시리즈에서 LG 트윈스가 웃었다.

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LG는 21일 서울 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 6대5로 승리했다. LG는 2연승을 달리며 13승6패를 기록했다. 한화는 2연승을 멈추고 시즌 전적 8승11패가 됐다.

2025년 한국시리즈에서 맞붙었던 두 팀의 올 시즌 첫 맞대결. 지난해 우승자 LG가 기선제압에 성공했다.

이날 LG는 박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴 딘(1루수)-문보경(지명타자)-오지환(유격수)-천성호(3루수)-송찬의(우익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)가 선발 출전했다. 선발투수는 송승기.

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한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-이도윤(2루수)-김태연(3루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 문동주가 선발 등판했다.

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3회 '0의 행진'이 이어졌던 가운데 4회말 LG가 침묵을 깼다. 한화가 스스로 무너졌다. 선두타자 문성주가 2루타를 쳤고, 이후 문보경과 오지환이 연속 볼넷을 얻어냈다. 천성호의 땅볼로 3루 주자가 홈을 밟으며 1-0. 송찬의 타석에서 폭투가 나와 한 점을 더한 LG는 송찬의의 2타점 적시타로 4-0을 만들었다.

다시 한 번 폭투가 이어졌고, 신민재의 적시타로 5-0까지 달아났다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 2사 2루 한화 문현빈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

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한화는 5회초 심우준의 볼넷에 이어 이원석의 희생번트, 문현빈의 3루타로 한 점을 따라갔다.

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7회초 한화가 집중력을 발휘했다. 선두타자 허인서의 안타에 이어 1사 후 이원석이 상대 실책으로 출루했다. 이어 페라자의 볼넷으로 만루 찬스를 잡은 한화는 문현빈의 몸 맞는 공과 강백호의 진루타로 3-5로 따라갔다. 이후 채은성의 2타점 적시타로 5-5 동점을 만들었다.

균형은 오래가지 않았다. 7회초 1사 후 박해민의 볼넷과 문성주의 진루타, 오스틴의 적시타로 다시 6-5로 앞서 나갔다. 이 점수는 이날 경기 결승타가 됐다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

이날 LG는 송승기가 5이닝 1실점을 한 가운데 김진성(1이닝 무실점)-우강훈(⅓이닝 4실점 비자책)-장현식(⅔이닝 무실점)-김영우(1이닝 무실점)-유영찬(1이닝 무실점)이 차례로 올라왔다.

한화는 문동주가 3⅔이닝 5실점(3자책)으로 마운드를 내려갔고, 김서현(⅓이닝 무실점)-정우주(1이닝 무실점)-박상원(1이닝 무실점)-조동욱(⅔이닝 1실점)-김종수(0이닝 무실점)-쿠싱(1⅓이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com