'치명적 포구 실책 2개' 경기 내내 가슴 졸인 오지환...그 모습에 빵 터진 박해민, LG가 강팀인 이유 [잠실 현장]

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 승리한 LG 유격수 오지환이 가슴을 부여잡자 박해민이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 치명적인 실책 두 개였다. 유격수 오지환은 경기 내내 마음이 편할 수 없었다. 하지만 마지막 순간 오지환은 동료들 덕분에 웃을 수 있었다. LG가 왜 강팀인지 보여준 장면이었다.

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21일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. KBO리그를 대표하는 유격수 오지환이 이날은 지옥과 천국을 오갔다. 평소라면 보기 힘든 수비 실책을 두 차례 범하며 팀을 위기에 빠뜨렸지만, 동료들이 나서며 결국 승리로 이어졌다.

첫 번째 실책은 4회 나왔다.

4회초 1사 1루 한화 이도윤 뜬공 때 LG 유격수 오지환이 포구에 실패하고 있다.

4회초 1사 1루 상황. 한화 이도윤의 타구가 높게 뜨자 3루수 천성호, 유격수 오지환, 좌익수 문성주가 동시에 스타트를 끊었다. 가장 빠르게 포구 위치에 자리 잡은 선수는 오지환이었다. 평소처럼 안정적으로 처리하는 듯했지만 순간 변수가 발생했다. 타구가 글러브 포구면에 맞고 튀어 오르며 오지환을 당황시켰다.

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기록은 유격수 포구 실책이었다.

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천하의 오지환도 황당한 상황에 잠시 멈춰섰다. 넓은 수비 범위가 오히려 독으로 작용한 순간이었다. 마운드 위에서 호투를 이어가던 후배 송승기를 향해 오지환은 곧바로 미안하다는 제스처를 취했다.

유격수 오지환은 선발 송승기에게 미안한 마음에 두 눈을 질끈 감았다.

유격수 오지환 실책 후에도 선발 송승기는 흔들리지 않았다.

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이어진 1사 1,2루 상황에서 추가 실점 위기, 송승기는 침착하게 아웃카운트를 늘려갔다. 2사 1,3루에서 최재훈을 1루 뜬공으로 처리하며 무실점으로 이닝을 마쳤다. 더그아웃으로 향하던 오지환은 다시 한 번 미안함을 표현했고 송승기는 별거 아니라는 듯 담담한 표정으로 선배의 마음을 받아줬다.

선발 송승기는 무실점 호투로 유격수 오지환 마음을 편안하게 해줬다.

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하지만 오지환의 시련은 여기서 끝나지 않았다.

두 번째 실책은 더 치명적이었다. 5-1로 앞서던 7회초. 필승조 우강훈이 마운드에 올라왔다. 1사 1루 상황에서 한화 이원석의 땅볼 타구가 나오자 LG 벤치는 병살을 기대했다. 하지만 높게 튄 타구가 또다시 오지환 글러브를 맞고 옆으로 흘렀다.

기록은 또다시 유격수 포구 실책이었다.

천하의 오지환에게 포구 실책 2개는 치명적이었다.

끝날 수 있었던 이닝이 이어지자 분위기가 급격히 흔들렸다. 우강훈은 페라자에게 볼넷을 허용했고, 1사 만루에서 문현빈에게 몸에 맞는 볼을 내주며 실점을 허용했다. 이어 장현식이 마운드에 올랐지만 강백호의 내야 땅볼과 채은성의 동점 적시타까지 나오며 LG는 결국 5-5 동점을 허용했다.

더그아웃으로 향하던 오지환의 표정은 굳어 있었다. 경기 내내 마음이 편할 수 없는 순간이었다.

유격수 오지환의 치명적인 수비 실책이 연이어 나오며 분위기가 가라앉을 수도 있었지만 동료들이 나섰다.

오스틴의 역전 적시타 덕분에 웃을 수 있었던 유격수 오지환.

7회말 2사 2루. 해결사는 오스틴이었다. 오스틴은 집중력을 잃지 않고 역전 적시타를 날리며 다시 흐름을 가져왔다. 6-5 재역전에 성공한 LG는 다시 승기를 잡았다.

마지막은 마무리 유영찬이었다. 9회 1점 차 타이트한 상황. 유영찬은 한화 중심 타선 이원석, 페라자, 문현빈을 침착하게 막아내며 경기를 깔끔하게 마무리했다. 1점 차 짜릿한 승리를 확정저은 순간 더그아웃 분위기는 다시 밝아졌다.

치명적인 수비 실책 두 개. 경기 내내 마음 졸였던 오지환은 오스틴의 역전 적시타와 마무리 유영찬의 세이브 덕분에 웃을 수 있었다.

실책 하나에도 흔들리지 않고 서로를 덮어주는 팀. 오지환을 웃게 만든 동료들의 플레이는 LG가 왜 강팀인지 보여준 장면이었다.

유격수 오지환은 1점 차 승리를 지켜준 마무리 유영찬에게 다가갔다.

오지환 수비 실책을 모두가 한마음으로 감싼 LG 트윈스.

경기 내내 가슴 졸인 오지환 모습에 빵 터진 박해민.

오지환은 경기를 복기하며 반성했다.