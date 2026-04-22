홈런→홈런→홈런 '백투백투백 홈런' 'KBO 원조역수출 신화' 이렇게 무너지나…CWS전 4⅓이닝 8실점 충격의 大붕괴

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[스포츠조선 고재완 기자] '원조 역수출 신화' 메릴 켈리(애리조나 다이아몬드백스)가 믿기 힘든 3타자 연속 홈런을 허용하며 '와르르' 무너졌다. 지난 등판의 호투가 무색해진 충격적인 결과다.

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켈리는 22일(이하 한국시각) 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 시카고 화이트삭스와의 홈경기에 선발 등판해 4⅓이닝 동안 10안타(3홈런) 3볼넷 5삼진 8실점으로 난타당하며 마운드를 내려왔다. 이날의 부진으로 켈리의 시즌 평균자책점은 무려 9.31까지 치솟았다.

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시작부터 꼬였다. 1회초 선두타자부터 연속 안타를 얻어맞은 켈리는 미구엘 바가스에게 볼넷을 내주며 스스로 무사 만루 위기를 자초했다. 결국 콜슨 몽고메리에게 2타점 적시 2루타를 통타당했고, 이어진 에버슨 페레이라의 희생플라이와 샘 앤토나치의 1타점 3루타가 연달아 터지며 1회에만 4점을 헌납했다.

진짜 악몽은 2회였다. 2사 후 갑작스럽게 제구가 흔들리며 대형 사고를 쳤다. 무네타카 무라카미에게 89.3마일(약 144㎞) 체인지업을 통타당해 첫 홈런을 내주더니, 후속 바가스에게는 92마일(약 148㎞) 싱커, 앞서 2루타를 쳤던 몽고메리에게는 93마일(약 150㎞) 패스트볼을 던지다 연달아 담장을 넘어가는 타구를 허용했다. 구종을 가리지 않고 공략당한 충격의 '백투백투백' 3연타석 피홈런이었다. 스코어는 순식간에 0-7로 벌어졌다.

메릴 켈리. 스포츠조선DB

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3회와 4회 안타 2개와 볼넷 1개를 내주면서도 간신히 실점 없이 넘긴 켈리는 결국 5회를 버티지 못했다. 1사 후 볼넷과 안타를 허용하며 1, 3루 위기에 몰리자 애리조나 벤치는 지체 없이 투수 교체를 지시했다. 마운드를 이어받은 테일러 클라크가 리즈 맥과이어에게 희생번트를 내주며 3루 주자가 홈을 밟았고, 켈리의 자책점은 8점까지 늘어났다.

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이날 켈리의 붕괴는 애리조나 입장에서 뼈아프다. 켈리는 2015년부터 4년간 KBO리그 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 활약한 뒤 빅리그로 금의환향한 대표적인 역수출 성공 사례다. 이런 활약을 바탕으로 올 시즌을 앞두고 애리조나와 2년 총액 4000만 달러(약 591억 원)라는 대형 연장 계약까지 맺으며 에이스 대우를 받았다.

메릴 켈리. 스포츠조선DB

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불과 일주일 전 모습과 비교하면 롤러코스터가 따로 없다. 스프링캠프 도중 허리 부상을 입어 마이너리그에서 재활을 거친 그는 지난 15일 볼티모어 오리올스와의 시즌 첫 등판에서 5⅓이닝 2실점 호투로 복귀 첫 승을 따낸 바 있다. 당시 거너 헨더슨, 피트 알론소 등 강타자들을 묶어내며 위기관리 능력을 뽐냈던 켈리지만, 22일 경기에선 화이트삭스 타선에 철저히 유린당하고 말았다.

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결국 초반 대량 실점을 극복하지 못한 애리조나는 6회말 현재 시카고 화이트삭스에 2-8로 크게 뒤지며 패색이 짙어졌다. 시즌 두 번째 등판에서 최악의 성적표를 받아든 켈리가 다음 등판에서 에이스의 명예를 회복할 수 있을지 우려의 시선이 모이고 있다.

메릴 켈리. 스포츠조선DB

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고재완 기자 star77@sportschosun.com