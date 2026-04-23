'대충격' 엄상백, 결국 인대 수술 받았다…"재활 기간은 경과 봐야한다"

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 한화 선발투수 엄상백이 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 엄상백(30)이 결국 수술대에 올랐다.

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한화는 "엄상백은 지난달 31일 우측 주관절 통증 발생 후 재활군에 합류해 병원 검진을 실시한 결과 우측 관절 내 뼛조각이 발견됨과 동시에 내측측부인대 파열이 진행돼 수술이 필요하다는 소견을 받았다"고 발표했다. 한화는 "23일 세종스포츠정형외과에서 내측측부인대 재건술과 뼛조각 제거 수술을 진행했다"라며 "재활 기간 등 관련 내용은 수술 후 경과를 지켜본 후 결정될 예정"이라고 했다.

2015년 신인드래프트 1차 지명으로 KT 유니폼을 입은 엄상백은 2025년 시즌을 앞두고 한화와 4년 총액 78억원에 FA 계약을 했다.

2024년 KT에서 13승을 거두는 등 확실한 선발 요원이었던 엄상백은 한화 이적 첫 해 28경기에서 2승7패 1홀드 평균자책점 6.58로 부진한 모습이 이어졌다.

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 한화 선발투수 엄상백이 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

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한화가 정규시즌을 2위로 마친 가운데 엄상백은 플레이오프 엔트리에 포함됐다 .그러나 ⅔이닝 1안타(1홈런) 1볼넷 2실점으로 부진했고, 결국 한국시리즈 엔트리에서 제외되기도 했다.

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'절치부심'하며 시즌을 준비했다. 엄상백은 "원래 성격이 그냥 하자는 생각이었다. 팀을 처음 옮기다보니까 많은 시선이 있었을 거고 그걸 더 과하게 느꼈던 거 같다. 굳이 안 그래도 되는데 더 잘하려고 하고, 안 맞으려고 했다. 원래 그런 선수가 아닌데 볼넷 안 주려고 하다가 더 볼넷을 주고 안 좋은 상황이 거듭됐다. 올해는 상담도 많이 받으면서 이제 다시 나다운 모습이 더 있을 거 같다"고 이야기했다.

반등을 다짐하며 시즌을 맞이했지만, 생각처럼 풀리지 않았다. 지난달 31일에 등판해 ⅓이닝 2안타 1사구 1실점으로 부진했고, 결국 다음날 말소됐다.

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팔꿈치에 통증이 문제였다. 말소 이후에도 퓨처스 등판을 하지 못했던 엄상백은 수술대에 오르게 됐다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com