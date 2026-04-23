"2이닝 정도면…" 목표 초과 달성! 달콤했던 호투, 아쉬움으로 끝난 '1이닝 더'

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 선발 이정용이 투구 직후 홈을 가리키고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 목표는 달성. 그러나 너무 욕심이었을까.

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이정용(30·LG 트윈스)은 23일 서울 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 3이닝 2안타(1홈런) 3탈삼진 1실점을 기록했다.

요니 치리노스가 부상으로 빠지면서 생긴 선발 공백. LG는 불펜데이를 예고하며 이정용 오프너 카드를 꺼내들었다.

염경엽 LG 감독은 "2이닝 40개 전후를 보고 있다"라며 "1이닝에 30개를 넘어가면 바꿔야할 거 같다"고 말했다.

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이정용은 이날 경기 전까지 6경기에 나와 평균자책점 5.14을 기록했다. 가장 많은 이닝을 소화한 건 지난달 31일 KIA전으로 2이닝을 던져 무실점을 했다.

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긴 이닝보다는 짧게 초반 분위기를 잡아주길 바랐던 역할. 그러나 이정용은 염 감독의 예상보다 좋은 출발을 했다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 이정용이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

1회초 황영묵과 요나단 페라자를 모두 2구에 범타 처리했고, 문현빈을 3구 삼진으로 잡아냈다.

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2회초에도 빠르게 승부가 이뤄졌다. 노시환을 3구 삼진을 잡아내고 강백호 역시 공 4개로 삼진을 이끌어냈다. 채은성까지 4구에 뜬공으로 막아냈다.

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경기 전 2이닝 정도를 생각했지만, 경제적인 투구에 3회에도 마운드에 올랐다. 선두타자 이원석에게 안타를 맞았고, 허인서의 땅볼로 1사 2루가 됐다. 이후 심우준과 황영묵을 각각 뜬공과 땅볼로 아웃시키면서 3이닝 무실점 피칭을 완성했다.

좋은 내용의 투구가 이어지자 4회에도 기회를 받았다. 그러나 욕심으로 끝났다. 페라자를 상대로 1B2S에서 던진 직구가 홈런이 됐다. 결국 함덕주와 교체되면서 마운드를 내려왔다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com