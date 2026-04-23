"이런 느낌 찾고 싶었는데"…속이 뻥 뚫렸다! 돌아온 4번타자, 화려했던 복귀의 날

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 승리한 한화 노시환이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 한화 노시환이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "너무 좋은 하루였습니다."

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노시환은 23일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기에서 4번타자 겸 3루수로 선발 출전해 4타수 2안타(1홈런) 1볼넷 1타점 1득점을 기록했다.

시즌 초반 부진에 2군에서 재정비를 했다. 개막 이후 13경기에서 타율 1할4푼5리를 친 노시환은 지난 13일 1군 엔트리에서 제외됐다. 올 시즌을 앞두고 11년(2027~2037년) 총액 307억원이라는 초대형 계약을 했던 만큼, 부담을 덜어주려는 의미도 담겼다.

재정비는 성공적이었다. 곧바로 4번타자로 나온 노시환은 홈런으로 믿음에 부응했다.

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첫 타석에서 삼진으로 물러났지만,두 번째 타석이었던 4회 곧바로 홈런을 날렸다. 함덕주의 3구째 직구를 제대로 공략했다.

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5회 볼넷을 골라내며 좋은 감각을 유지한 노시환은 7회 안타로 멀티히트 경기를 만들었다. 마지막 타석은 삼진이었지만, 성공적으로 복귀전을 마치게 됐다. 노시환의 부활 속에 한화는 8대4로 승리했다. 2연패 탈출.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 한화 김경문 감독이 솔로포를 터뜨린 노시환을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "우리팀 4번타자 노시환 선수가 복귀한 첫 경기부터 홈런을 쳐주면서 팀에 좋은 기운을 불어넣어줬다"고 칭찬했다.

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경기를 마친 뒤 노시환은 "오늘 경기하는 게 너무 재미있었다. 이렇게 경기를 하면서 이기기도 하니 너무 좋은 하루였다"고 미소를 지었다.

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노시환은 "첫 타석에서 삼진을 당했는데 느낌은 괜찮았다. 타석에서 보이는 것도 잘 보였다. 느낌도 괜찮았다. 첫 타석 결과가 좋지 않았는데도 자신감이 있었는데 두 번째 타석에서 홈런으로 이어졌다"라며 "(홈런 순간) 시원한 느낌이 있었다. 이런 느낌을 찾으려고 했는데 잘 안 됐었다"고 밝혔다.

퓨처스 재정비의 시간에 대해서는 "틈나는 대로 방망이를 치면서 하루하루를 보냈던 거 같다. 처음에 내려가서 김기태 코치님과 실내에서 이야기를 많이 주고받은 시간이 있었는데 생각도 비웠다. 그런 시간들이 도움이 됐다"고 이야기했다.

노시환이 퓨처스에 있는 동안 팬들은 서산을 찾아가 꾸준하게 응원을 보냈다. 노시환은 "도움이 많이 됐다. 메시지 오는 것을 하나하나 다 보지는 못하지만, 응원해주시는 분이 많다는 걸 느꼈다. 기다려주신 팬들 덕분에 생각이 많이 바뀌었다. 그 덕분에 좋아진 거 같다"고 했다.

첫 단추를 잘 꿴 노시환은 한결 가벼운 마음으로 24일 대전 NC전을 준비할 수 있게 됐다. 노시환은 "1군에 왔는데 연패가 길어지면 마음이 무거울 거 같았다. 이제 홈으로 가는데 연승으로 이어갈 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

잠실=이종서기자 bellstop@sportschosun.com