선발 '헤드샷' 조기 강판에도 이겼다…"불펜 투수 활약이 승리 밑거름" [대전 현장]

NC다이노스 이호준 감독. 스포츠조선DB

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스가 2연승 행진을 달렸다.

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NC는 24일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 7대3으로 승리했다. NC는 2연승을 달리며 10승12패를 기록했다.

'최대 악재'를 하나로 뭉쳐서 극복했다.

이날 NC 선발 투수 테일러는 4회 1사에서 노시환 타석에서 '헤드샷 퇴장'을 당했다. 다행히 노시환은 큰 부상없이 마지막까지 뛰었다.

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선발투수가 조기 강판된 상황. 급히 올라온 배재환은 적시타를 맞기도 했다.

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위기가 닥쳤지만, 투·타 모두 집중력을 보여줬다.

테일러가 3⅓이닝을 소화한 뒤 배재환(1⅔이닝 2실점 비자책)-임정호(⅓이닝 무실점)-전사민(1이닝 무실점)-임지민(1이닝 무실점)-김영규(1이닝 무실점)-류진욱(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켜냈다.

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타선에서는 7회와 8회 집중력을 보여줬다. 2-3으로 지고 있던 7회초 선두타자 천재환의 2루타와 한석현의 희생번트, 이어 김주원의 적시타로 3-3을 만들었다. 이어 박민우의 안타로 류현진이 마운드에서 내려가고 정우주가 올라왔다. 정우주를 상대로 박건우가 삼진으로 돌아섰지만, 데이비슨의 적시타와 폭투로 득점이 나왔다. NC는 5-3으로 리드를 잡았다.

사진제공=NC 다이노스

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8회초 승부에 쐐기를 박았다. 1사 후 김형준 천재환의 안타, 한석현의 2루타로 한 점을 더한 NC는 김주원의 몸 맞는 공에 이어 박민우의 밀어내기 볼넷으로 7-3까지 달아났다.

경기를 마친 뒤 이호준 NC 감독은 "오늘 선발이 일찍 내려가게 된 상황에서도 불펜 투수들이 실점을 최소화하며 잘 막아주었다. 불펜 투수들의 활약이 역전의 밑거름이 됐다"라며 "타선도 7회와 8회 집중력 있는 모습으로 팀의 리드를 가져왔다"고 했다.

전날 키움을 상대로 12대2 대승을 거둔 뒤 2연승. 이 감독은 "어제에 이어 좋은 분위기를 이어가 준 선수들에게 고맙다"라며 "원정을 찾아 큰 응원을 보내주신 팬 여러분께도 진심으로 감사드린다"고 했다.

NC는 25일 토타 나츠키를 선발투수로 예고했다. 한화는 윌켈 에르난데스가 등판한다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com