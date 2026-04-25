키움, 2연속 위닝시리즈…"하영민 흔들림없는 투구, 안치홍 승부 쐐기박는 홈런" [승장 코멘트]

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 승리한 키움 설종진 감독이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 물오른 타격감으로 2연속 위닝시리즈를 확정했다.

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키움은 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈경기에서 4대2로 승리했다.

키움 선발 하영민은 5⅔이닝 5안타(1홈런) 3볼넷 6삼진 2실점을 기록했지만 6회 2사후 손가락 물집이 생겨 교체됐다. 이날 호투로 하영민은 시즌 2승(2패)을 기록했다.

삼성은 전날의 패배를 설욕하고자 1회부터 몰아쳤다. 1사 1,2루 상황에서 르위 디아즈가 좌전 적시타로 삼성이 선취점을 얻었다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 승리한 키움 선수들이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 승리한 키움 선수들이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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키움도 1회부터 기회를 얻었지만 득점하지 못했다. 하지만 4회 키움이 역전에 성공했다. 선두타자 안치홍이 좌전 안타로 출루했다. 임지열은 삼진으로 물러났지만 최주환이 볼넷을 얻어냈다. 이후 김지석이 방망이를 부러뜨리며 행운의 안타를 뽑아냈고 김동헌이 희생타로 동점을 만들었다. 이어 박수종이 좌익수 옆으로 흘러가는 깊숙한 2루타로 주자 두명을 불러들여 역전에 성공했다. 3-1.

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6회 디아즈가 비거리 125m짜리 솔로포를 터뜨리며 삼성은 추격의 고삐를 당겼다.

하지만 3-2로 앞선 8회 1사 후 타석에 선 안치홍은 홈런포로 삼성의 추격 열기에 찬물을 끼얹었다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 4회말 2사 2,3루 키움 박수종이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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경기 후 키움 설종진 감독은 "선발 하영민이 최소 실점으로 맡은 이닝을 책임지며 제 역할을 충실히 수행했다"며 "실점이 있었지만 흔들림 없이 자신의 투구를 이어갔다. 불펜 투수들 모두 상대 흐름을 끊는 좋은 피칭을 선보였다"고 칭찬했다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 키움 하영민이 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.044.25/

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이어 "타선은 4회 집중력을 발휘하며 경기를 뒤집었다. 박수종은 전날 호수비에 이어 오늘은 승부를 가르는 결정적인 적시타를 터뜨렸다"며 "8회 안치홍의 홈런은 승부에 쐐기를 박았다"고 복기했다.

끝으로 설 감독은 "오늘도 고척돔을 가득 메워주신 팬분들의 응원 덕분에 승리할 수 있었다. 감사드리며, 내일 경기 역시 잘 준비하겠다"고 미소를 띄었다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 키움 선발 하영민. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.044.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com