10연패 탈출! 한화, 드디어 집주인 자존심 지켰다…"응원 감사합니다"

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조서 이종서 기자] 한화 이글스가 마침내 '집'에서 웃었다.

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한화는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 홈 경기에서 8대1로 승리했다. 한화는 시즌 10승(13패) 째를 수확했다.

투·타가 완벽하게 조화를 이뤘다.

한화는 황영묵(2루수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-이원석(좌익수)-허인서(포수)-이도윤(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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강백호가 3안타 5타점으로 활약했고, 페라자는 시즌 3호 홈런을 날렸다. 또한 문현빈과 노시환도 2안타로 멀티히트 경기를 했다.

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1회말 강백호의 2타점 적시타로 기선제압에 성공한 한화는 2회초 1실점을 했지만, 5회 페라자의 투런 홈런을 비롯해 문현빈 노시환 강백호의 안타로 6-1로 달아났다.

7회말 상대 실책과 강백호의 적시타로 두 점을 더하면서 승부에 쐐기를 박았다.

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타선이 활발하게 터진 사이 마운드에서는 외국인투수 윌켈 에르난데스의 호투가 빛났다. 에르난데스는 7이닝을 1실점으로 틀어막으면서 승리 발판을 놓았다. 패스트볼 최고 구속은 155㎞가 나온 가운데 커브(34개) 체인지업(5개) 스위퍼(2개) 슬라이더(1개)를 구사해 NC 타선을 완벽하게 막았다.

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이어 김종수와 잭 쿠싱이 각각 1이닝씩을 책임지면서 승리를 완성했다.

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 이날 1만7000석을 가득 채운 관중들에게 인사를 먼저 남겼다. 김 감독은 "긴 홈연패를 끊었고 항상 홈구장을 응원으로 가득 채워주신 팬들께 다시한번 감사드린다"고 했다.

김 감독은 이어 "에르난데스가 7이닝을 1실점으로 막아주며 선발투수로 자기역할을 잘 소화해줬다"라며 "상위타선에서 활발한 공격력을 이끌었고, 중요한 순간마다 득점과 타점을 올려줬다. 선수들 모두 고생했다"고 칭찬했다.

주말 3연전을 1승1패로 마친 한화와 NC는 26일 선발투수로 문동주(한화)와 드류 버하겐(NC)을 각각 예고했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com