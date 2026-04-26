'와' 사이영상 수상자 이름까지 지웠다…"어떤 선발투수도 도달 못했던 영역" 감탄

제이콥 미시오로스키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "어떤 선발 투수도 도달하지 못했던 영역이다."

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제이콥 미시오로스키(밀워키)는 26일(이하 한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키에 위치한 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 6안타 4사구 3개 9탈삼진 3실점을 기록했다.

100마일(160.9㎞) 이상의 강속구를 던지는 미시오로스키는 이날 메이저리그 역사에 당분간 남아있을 기록을 썼다.

1회 첫 타자 오닐 크루즈를 상대로 패스트볼 3개를 연달아 던졌다. 모두 100마일이 넘는 강속구. 4구째 결국 102.7마일(약 165.3㎞) 포심 패스트볼로 헛스윙 삼진을 이끌어냈다.

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미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '2008년 투구 추적이 시작된 이후 선발 투수가 기록한 가장 빠른 삼진 결정구다. 종전 기록은 지난 시즌 5월 25일 타릭 스쿠발이 기록한 102.6마일'이라고 설명했다. 스쿠발은 2024년과 2025년 두 시즌 연속 아메리칸리그 사이영상을 수상한 투수.

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미시오로스키 '괴력투'는 여기서 끝이 아니었다. 후속타자 브랜든 로우를 102.2마일(약 164.5㎞) 패스트볼로 헛스윙 삼진을 잡아냈다.

제이콥 미시오로스키. AFP연합뉴스

이 삼진 역시 기록이 됐다. 매체는 '그는 투구 추적 시대 이래 한 이닝에 102마일 이상의 공으로 멀티 삼진을 잡아낸 역대 최초의 선발 투수가 됐다. 경기 전체를 통틀어 102마일 이상 삼진을 2개 이상 기록한 선발 투수는 헌터 그린(2022년 9월18일)에 이어 미시오로스키가 역대 두 번째'라고 조명했다.

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또 다른 기록도 생겼다. MLB닷컴은 '지난해 6월26일 크루즈를 상대로 기록한 102.0마일 삼진을 포함하면 미시오로스키는 커리어 통산 3번의 102마일 이상 삼진을 기록하게 됐다. 이는 메이저리그 역대 선발 투수 중 가장 많은 기록'이라고 했다.

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이 외에도 '투구 추적 시스템 도입 이후(포스트시즌 포함) 102마일 이상의 공을 가장 많이 던진 선발 투수 순위에서도 미시오로스키는 헌터 그린과 함께 공동 1위(각 12회)로 올라섰다. 그 뒤를 저스틴 벌랜더(7회)와 조던 힉스(6회)가 잇고 있다'고 설명했다.

미시오로스키의 커리어 최고 구속인 시속 104마일을 넘는다. 지난해 내셔널리그 디비전시리즈 2차전에서 카일 커터를 상대로 2개나 나왔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com