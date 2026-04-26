'와 현역 타율 1위' 책임감이란 이런 것…수비 강행에 '천금 동점포'까지 터졌다 "다행이네요" [대전 현장]

NC 박건우. 사진제공=NC 다이노스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "최근 타격 사이클이 내려가 있었는데…."

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박건우(36·NC 다이노스)는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에 3번타자 겸 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했다.

경기를 앞두고 이호준 NC 감독은 박건우를 향한 고마운 마음을 전했다.

NC는 현재 '줄부상'이 이어지고 있다. 권희동이 내복사근 파열 부상으로 이탈했고, 김휘집이 사구로 손목 골절 부상이 생겼다. 그리고 26일에는 서호철이 햄스트링 부상으로 엔트리에서 말소됐다. 또 최근 타격감이 좋은 이우성도 무릎에 부상이 있다.

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이호준 NC 감독은 김주원(유격수)-박민우(2루수)-박건우(우익수)-맷 데이비슨(1루수)-이우성(지명타자)-도태훈(3루수)-김형준(포수)-고준휘(좌익수)-최정원(중견수) 순으로 선발 라인업을 내세운 뒤, "이우성은 전력으로 뛰지는 못할 거 같고, 타격만 가능할 거 같다. 어제도 계속 나가겠다는 걸 우기는데 못 하게 했다. 참고 뛰려고 하는 건데 그런 마음도 좋지만, 퍼포먼스가 안 나오면 더 마음이 아프다. 타격에 집중하라고 지명타자로 넣었다"고 밝혔다.

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이어 박건우 이야기를 했다. 이 감독은 "원래는 오늘 (박)건우가 지명타자로 나가야하는데 팀을 위해서 말을 안 하고 있다. 참고 나가는 거 같다. 점수 차가 많이 나면 일찍 빼줄 수도 있다"고 밝혔다.

박건우 역시 무릎에 통증을 안고 있다. 이 감독은 "좋아는 졌다. 지난번 같은 경우는 두 경기 뛰고 지명타자로 했는데 아직까지는 괜찮다는 게 조금 좋아지고 있는 거 같다"라며 "좋아지고 있는데 너무 무리하면 다시 통증이 올 테니 감독으로서 걱정이 된다"고 했다.

NC 박건우. 사진제공=NC 다이노스

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통산 타율 3할2푼4리로 현역 타자 중 타율 1위를 달리고 있는 박건우는 올 시즌에도 타율 3할대의 NC 핵심 타자 역할을 했다. 박건우의 건강은 팀의 상승세를 위해 중요했다.

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걱정 속에 치른 경기. 박건우는 첫 타석에서 타점을 올렸다. 1회초 무사 1,3루에서 유격수 방면 땅볼로 진루타를 만들었고 3루 주자가 홈을 밟았다.

4회초 선두타자로 나와 땅볼을 기록했지만, 6회초 팀이 필요한 순간 한 방을 날렸다. 2-3으로 지고 있던 6회초 2사에서 문동주의 151㎞ 직구가 가운데로 몰리자 그대로 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 박건우의 시즌 5호 홈런. NC는 3-3으로 동점을 만들었다.

박건우의 홈런으로 분위기는 NC로 향했다. 7회초 안중열이 김서현을 상대로 투런 홈런을 터트리며 리드를 가지고 왔고, 결국 5대3으로 승리했다.

경기를 마친 뒤 박건우는 "최근 타격 사이클이 내려가 있었지만, 팀에서 필요로 하는 내 역할을 다하려 집중했다. 팀 승리에 필요한 홈런을 기록해 다행스럽게 생각한다"라고 소감을 전했다.

박건우는 이어 "모든 팀원들이 승리하고자 하는 의지가 컸기에 역전승을 거둘 수 있었다고 생각한다"고 밝혔다.

NC는 28일 홈인 창원 NC파크에서 KIA 타이거즈와 주중 3연전에 돌입한다. 박건우는 "다음주 홈에서 좋은 분위기를 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com