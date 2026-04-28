'와 말년 병장 맞아?' 짧은 머리에 담은 독기…한화 프랜차이즈 '최초 2루수' 돌아온다 "대전 가는 게 목표"

1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 5회말 상무 정은원이 내야플라이로 물러나고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.01/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스 내야진에 또 하나의 바람이 불 예정이다.

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정은원(26)은 현재 국군체육부대(상무 야구단) 소속으로 뛰고 있다. 전역일은 6월1일. 이제 약 한 달 정도의 시간이 남았다.

한화 이글스 공식유튜브 '이글스TV'는 4월 퓨처스 소식을 결산하며 지난 16일 서산구장에서 만난 정은원과의 인터뷰를 전했다.

'말년'이지만, 여전히 짧은 머리카락. 정은원은 "나가기 전까지 같은 마음으로 (있겠다)"라며 각오를 보여줬다.

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한화 복귀를 앞두고 정은원은 강렬한 인상을 남겼다. 15일 서산 한화전에서 6번타자 겸 2루수로 선발출전해 4타수 2안타(2홈런) 7타점을 기록했다. 8회초 박재규를 상대로 만루 홈런을 날렸고, 연장 10회초에도 주현상을 공략해 투런포를 만들어냈다. 만루 홈런 이야기에 정은원은 "운이 따라줬다"고 미소를 지었다. 16일 볼넷 하나를 골라내는데 그쳤던 정은원은 17일 다시 2안타 1볼넷으로 자신의 기량을 뽐냈다.

이글스TV 캡쳐

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2018년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 24순위)로 한화에 입단한 정은원은 2021년 이글스 역사에 이름을 남겼다. 139경기에 출전해 타율 2할8푼3리 5홈런 19도루 OPS(장타율+출루율) 0.791을 활약한 정은원은 105개의 볼넷을 골라내며 역대 KBO리그 최연소 세 자릿수 볼넷(만 21세 8개월 23일)을 기록했다. 뛰어난 선구안을 바탕으로 출루율 0.407을 기록하며 리드오프로 완벽하게 역할을 해냈다.

그해 2루수 부문 골든글러브를 수상했다. 2013년 정근우에 이어 역대 두 번째 이글스 소속 2루수 골든글러브. 정근우가 FA로 이적했던 만큼, 정은원은 '이글스 프랜차이즈' 최초로 2루수 골든글러브를 수상자가 됐다.

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이듬해에도 140경기 나온 정은원은 타율 2할7푼4리 8홈런 10도루 OPS 0.745로 준수한 성적을 남겼지만, 이후부터는 정체기를 보냈다.

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2023년 122경기 타율 2할2푼2리로 부진했던 그는 2024년에는 27경기 출전에 머물렀다. 결국 시즌을 마치고 상무 입대로 병역 해결에 나섰다.

현재 한화의 내야진은 포화 상태다. 2025년 시즌을 앞두고 유격수 심우준을 영입하면서 하주석이 2루수로 자리를 옮겼다. 이도윤과 황영묵 등 한 경기를 온전히 소화할 수 있는 백업도 있다.

'골든글러브 2루수' 정은원의 복귀를 향한 기대는 높지만, 마냥 자리를 보장할 수는 없는 상황이다. 일각에서는 내야수를 활용한 트레이드가 나오는 것 아니냐는 시선도 이어지고 있다.

정은원 역시 이 사실을 잘 알고 있다. 정은원은 "잘해서 대전을 가는 게 첫 번째 목표다. 열심히 준비하고 있겠다"고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com