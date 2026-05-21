'형이 왜 거기서 나와' 류현진 1루 등장에 부담백배 강백호…진땀 토스→90도 인사

1루에 선 류현진을 보며 머쓱한 미소를 지은 강백호, 그의 모습에 흐뭇한 미소를 지어보인 류현진. 대전=허상욱 기자

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[대전=스포츠조선 허상욱 기자] '형이 왜 거기서 나와?'

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경기 전 그라운드에 묘한 긴장감이 흘렀다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와의 경기 전. 수비 훈련에 나선 한화 강백호가 1루 베이스를 향해 송구하려다 흠칫했다. 베이스 위에 우뚝 선 사람은 다름 아닌 '괴물' 류현진이었다.

평소 마운드에서 타자들을 압도하던 KBO 최고의 좌완이 이날 만큼은 글러브를 끼고 1루수 자리를 지키고 있었다. 타구를 받아내던 강백호의 표정이 1루 쪽을 바라보는 순간 사뭇 진지해졌다.

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'행여나 송구 실수라도 나오면 어쩌나….' 부담백배. 평소보다 한 박자 더 신중하게 공을 빼드는 손끝에 조심스러움이 그대로 묻어났다.

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토스 하나하나에 신경이 곤두설 수밖에 없는 상황. 강백호는 공을 살짝 띄우듯 부드러운 언더토스로 류현진의 글러브에 정확히 꽂아 넣었고, 그 모습을 지켜보던 류현진은 후배의 마음 씀씀이가 귀여웠는지 흐뭇한 미소를 지었다. 수비훈련을 마친 강백호는 류현진에게 90도 폴더인사로 고마움을 전했다.

이어 1루에 있던 류현진의 발걸음이 타격 훈련이 펼쳐지던 배팅 케이지로 향했다. 타석에 선 노시환은 류현진의 등장에 흠칫 놀란 듯 눈치를 살피며 타격연습을 이어갔다.

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계속되는 '괴물'의 무언의 응원. 배팅이 마음에 들지 않았는지 아쉬움의 한숨을 내쉬던 노시환은 이내 마음을 다잡은 듯 연신 담장을 향해 큼지막한 타구를 쏘아 올렸고 그 모습에 동료들은 탄성을 내질렀다.

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자신의 훈련이 끝난 뒤에도 후배들의 훈련을 묵묵히 지켜보며 무언의 응원을 전한 류현진의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.