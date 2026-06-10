'이젠 울지 마' 이제는 지수 아니 유호, 이름 바꾸고 거짓말처럼 완벽 피칭 선보인 한화 장유호[대전현장]

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 9회초 투구를 마친 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 투구하고 있는 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 투구하고 있는 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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[대전=스포츠조선 송정헌 기자] 9회초 마운드에 올라 깔끔하게 삼자범퇴. 한화 장유호가 이름을 바꾸고 올 시즌 첫 등판에서 완벽한 피칭을 선보였다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 6-4로 승리하며 2연승을 기록했다. 5위 한화는 최근 3연승을 마감했다.

양 팀은 선발 맞대결에서 희비가 엇갈렸다. KIA는 황동하가 6이닝 1실점으로 선발 역할을 다했다. 한화 선발 왕옌청은 동료들의 수비 도움도 받지 못했지만 1회부터 실점을 허용했다. 1회초 2사 1루에서 KIA 아데를린에게 1타점 2루타를 내줬다.

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왕옌청은 2회에도 실점을 허용했다. KIA 선두타자 한준수 볼넷, 김호령이 3루 방향 번트로 내야안타에 성공했다. 무사 1, 2루. 다음 타자 박민의 내야 땅볼 타구 때 한화 2루수 이도윤이 송구 실책을 저질렀다. 병살을 노리다가 1루주자까지 2루에서 잡아내지 못했다. KIA는 2회에도 2점을 추가했다.

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한화는 3회말 이도윤의 2루타와 심우준 우익수 뜬볼 타구 때 이도윤 3루까지 진루. 오재원 내야땅볼 때 이도윤이 득점하며 1점을 따라갔다.

4회에는 김도영이 한화 선발 왕옌청을 강판시키는 3점 홈런을 날렸다. 김도영은 2사 1, 2루에서 왕옌청을 상대로 3점 홈런을 터트렸다. 시즌 19호 홈런. KIA의 6대 1 리드.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 투구하고 있는 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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한화는 8회말 반격했다. 한화는 KIA 바뀐 투수 김태형을 상대로 박정현이 1사 1루에서 투런홈런을 날렸다. KIA는 김태형을 내리고 정해영을 올렸으나 한화 페라자가 정해영을 상대로 솔로홈런까지 날렸다. 한화의 6-4 추격.

한화는 6대 4에서 9회초 장유호가 등판했다. 장유호는 지난해까지 장지수라는 이름으로 뛰었다. 올해 1월 장지수에서 장유호로 개명했다.

이름을 바꾸고 올 시즌 첫 등판한 장유호는 KIA 2, 3, 4번 타자를 삼자범퇴로 완벽하게 막았다.

첫 타자 KIA 박재현 2루수 앞 땅볼, 3점 홈런을 기록한 김도영은 4구 만에 유격수 땅볼로 아웃 처리했다. 4번 아데를린도 4구 만에 헛스윙 삼진 처리하며 이닝을 마쳤다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 9회초 투구를 마친 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 9회초 투구를 마친 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

장유호는 이름까지 바꾸고 올 시즌 첫 등판에서 1이닝 1K 무실점으로 개명 이후 첫 등판을 완벽하게 마쳤다.

2019년 2차 2라운드 20순위로 KIA에 입단한 장유호는 2022년 트레이드로 KIA에서 한화로 이적했다. 장유호는 2024년 5월 9일 롯데 전에서 1이닝 7실점(6자책) 투구 후 더그아웃에서 눈물을 보인 적이 있었다.

정확히 2년 1개월 뒤 2026년 6월 9일. 1이닝 무실점으로 완벽한 투구로 복귀를 알렸다.

과연 개명 덕분이었을까?

말도 많고 탈고 많은 한화 이글스 불펜에 한줄기 희망이 될 수 있을까? 새롭게 돌아온 한화 장유호가 이제 지수가 아닌 유호의 이름으로 첫 임무를 완벽하게 수행했다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 9회초 투구를 마친 한화 장유호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/