'4안타 5타점' 마황의 인생경기 → "신기록? 경기 끝나고 알았다. 그저 상황을 해결하고자 했을 뿐" [잠실 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 '마황' 황성빈이 인생 경기를 펼쳤다.

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황성빈은 12일 잠실 LG 트윈스전 5타수 4안타 5타점 불방망이를 휘둘렀다. 롯데는 16대5로 크게 이겼다.

한 경기 개인 최다 타점 신기록이다. 황성빈은 이전까지 3타점이 최고였다.

황성빈은 2024년 4월 21일 부산 KT전, 2025년 8월 6일 부산 KIA전, 2025년 9월 13일 부산 SSG전에 3타점을 기록했다.

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이와 함께 롯데는 17안타 16득점으로 올 시즌 최다 안타와 최다 득점을 기록했다.

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경기 후 황성빈은 "수도권 9연전의 첫 경기라서 꼭 이기고 시작하고 싶었다. 좋은 흐름을 타고 시작하는 것 같아서 기분이 좋다"고 소감을 전했다.

이어서 "타석에서 더욱더 집중하는 이유 중 하나는 선배님들 덕분이다. 주장인 전준우 선배님이 현재 팀에 없으신 와중에도 팀 분위기를 잡아주는 선배들이 많다. 특히 김원중 선배님이 최근에 저연차 후배들을 독려하고 다잡아주는 역할을 해 주시는데 이런 말씀들이 후배들의 마음에 와닿는 것 같다. 나 또한 이전보다 더 큰 책임감을 가지고 타석에 들어서고 있다"고 고마워했다.

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기록은 전혀 의식하지 않았다.

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황성빈은 "개인 최다 타점이라는 점은 경기 끝나고 알았다. 타석에서는 그저 주어진 상황을 해결하고자 하는 마음이 컸다. 오늘 경기를 기점으로 팀이 계속 연승을 이어갈 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com