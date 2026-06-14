'밑돌 빼서 윗돌 괴는 구조'…코치난에 돌려막기 가동→겸직 시스템으로 올시즌 버틸 수 있나 [SC포커스]

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 키움 이용규 코치가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 플레잉코치 이용규(41)의 갑작스러운 음주운전 사고와 불명예 퇴단으로 키움 히어로즈 코칭스태프 운용에 비상등이 켜졌다. 팬들 사이에서는 코치진을 즉각 보강해야한다는 목소리가 높지만 현실적으로 벽이 높다.

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키움은 급한 불을 끄기 위해 퓨처스(2군) 타격코치였던 장영석 코치를 1군으로 전격 합류시켰다. 장 코치는 지난 13일 고척 한화 이글스전을 앞두고 1군 선수단에 합류했으나, 코치 등록이 하루 지연되면서 14일 경기부터 정식 등록돼 메인 타격코치를 겸직 중인 강병식 수석코치를 보좌할 예정이다.

하지만 장 코치의 합류에도 키움의 1군 코치진은 숫자가 부족하다. 장 코치가 등록되더라도 키움의 1군 코치는 총 8명이다. KBO리그 10개 구단 중 6개 구단이 10명, 3개 구단이 9명의 1군 코치진을 운영하는 것과 비교하면 매우 적은 규모다.

장영석 코치. 사진제공=키움 히어로즈

박병호 코치. 사진제공=키움 히어로즈

올 시즌 개막 당시 키움의 1군 코치는 9명(문찬종 김준완 강병식 박승주 노병오 김태완 박도현 박정음 이용규)이었지만 지난 달 21일 김태완 코치가 일신상의 이유로 돌연 퇴단했고, 그 공백을 메우며 타격 파트를 전담하던 이용규마저 음주운전 사고로 이탈하며 순식간에 2명의 코치가 증발했다.

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장 코치가 떠난 2군 타격 파트는 오윤 2군 감독이 직접 담당하게 됐고, 3군 격인 잔류군의 박병호 선임코치가 2군 선수 타격 지도까지 겸하게 됐다.

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외부 코치 영입은 쉽지 않은 상황이다. 키움은 지난 달 김태완 코치가 퇴단했을 때부터 내부적으로 외부 코치 수혈을 신중하게 검토해 왔다. 하지만 현실적인 여건이 발목을 잡았다. 시즌이 한창 진행 중인 상황이라 재야에 남아있는 인재 풀 자체가 극히 제한적인 데다, 새로 영입할 코치가 구단 및 현 코칭스태프의 방향성과 일치해야 한다는 조건까지 충족하기가 어려웠기 때문이다.

박병호 코치. 사진제공=키움 히어로즈

급기야 고양 히어로즈(키움 히어로즈 산하)는 지난 13일 열린 경기를 단 4명의 코치(김동우·정찬헌·이병규·유재신)로만 소화해야 했다. 당일 상대 팀이었던 LG 트윈스의 2군 코치진이 8명이었던 것과 극명한 대조를 이룬다.

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현재 키움은 '1·2군 동시 겸직'이라는 전례 없는 악조건 속에서 사면초가에 빠져 있다. 1군 수석코치가 타격 메인을 보고, 2군 감독이 타격 파트를 겸하며, 3군 코치가 2군까지 돌보는 구조는 단기적으로 버틸 순 있어도 장기 레이스에서는 지도자와 선수 모두에게 과부하를 안길 위험이 크다. 기형적인 코치난 속에서 고육지책을 선택한 키움이 이 지독한 인력난의 위기를 어떻게 돌파해 나갈지, 설종진 감독의 어깨가 그 어느 때보다 무겁다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com