삼성, KBO리그 최초 통산 8만루타 달성…박승규, 역사적 안타로 전광판 아로새겼다

사진=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 명문 구단의 자부심은 하루아침에 만들어지지 않는다. 삼성 라이온즈가 한국 프로야구(KBO) 역사상 그 어떤 팀도 밟아보지 못한 전대미문의 '통산 80000루타' 대기록을 달성하며 KBO리그의 살아있는 역사임을 다시 한번 증명했다.

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삼성은 17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에서 팀 통산 80000루타라는, KBO리그 출범 이래 최초로 나온 대기록을 낳았다.

역사적인 순간은 경기 초반인 2회말에 찾아왔다. 이날 5번 좌익수로 나선 박승규는 키움의 영건 선발 투수 박준현의 3구 124㎞ 커브를 받아쳐 중견수 오른쪽에 떨어지는 안타를 만들어냈다.

이 안타로 박승규가 1루를 밟는 순간, '라팍' 전광판에는 'KBO 역대 최초 팀 통산 80,000루타 달성'이라는 역사적인 문구가 새겨졌고, 홈팬들의 폭발적인 함성이 대구벌을 가득 메웠다.

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팀 통산 루타 수는 1루타(단타)부터 2루타, 3루타, 그리고 홈런(4루타)까지 팀이 창단 이래 때려낸 모든 안타의 베이스 진루 숫자를 합산한 지표다. 즉, 팀의 화력과 꾸준함, 그리고 유구한 역사를 모두 대변하는 가장 상징적인 스탯이다.

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삼성이 KBO리그 최초로 80000루타를 돌파했다는 것은 1982년 프로야구 원년 창단 이후 리그를 지탱해 온 이 팀의 정통성을 상징한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com