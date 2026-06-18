"아차, 내 말 때문에?" 박진만 감독의 식은땀… "괜히 '원태 흔들린다' 말했나 후회했다" 고백한 속사정 [대구 현장]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 9회말 구자욱의 극적인 끝내기 3루타로 승리를 거둔 뒤에야 사령탑은 참았던 숨을 몰아쉬며 웃어 보였다. 삼성 라이온즈 박진만 감독이 "어제 경기 시작 직후 후회했다"고 털어놨다. 왜 일까.

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삼성은 17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움과의 홈경기에서 승리하며 4연승을 달렸다. 선발 최원태의 6이닝 무실점 역투가 발판이 된 승리였다.

하지만 박진만 감독은 경기 초반 최원태의 투구를 보며 자책과 후회를 했다. 사실 박 감독은 전날 취재진과의 만남에서 최원태에 대해 "워낙 구위는 좋은데 순간 흔들렸을 때 멘탈적으로 확 무너지는 경향이 있다. 그런 업다운(기복)을 줄여야 한다"며 냉정하게 심리적 약점을 짚은 바 있다.

사진제공=삼성 라이온즈

그런데 귀신같은 타이밍일까. 17일 경기 마운드에 오른 최원태는 1회부터 극심한 제구 난조를 보이며 세차게 흔들렸다.

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박 감독은 더그아웃에서 식은땀을 흘렸던 순간을 생생하게 회상했다. "초반에 많이 흔들렸다. 거의 스트라이크를 넣지 못하는 수준이었다"고 고개를 흔들었다. 이어 "마운드를 보면서 '아, 내가 괜히 최원태 흔들린다는 얘기를 꺼냈나' 하고 순간적으로 엄청나게 후회했다"고 솔직한 심경을 토로했다. 사령탑의 머릿속에는 최악의 시나리오까지 스쳐 지나갔다.

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다행히 사령탑의 우려는 현실이 되지 않았다. 최원태의 구위 자체는 나쁘지 않았기에, 스트라이크 존을 벗어나던 공들이 2회부터 영점을 잡기 시작했다. 1회의 거대한 실점 위기를 기어코 무실점으로 막아낸 것이 최원태의 심장을 다시 뛰게 만들었다.

박진만 감독은 최원태가 스스로 위기를 극복하고 안정을 찾아간 과정에 칭찬을 아끼지 않았다.

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"구위 자체는 나쁘지 않은데 1회에는 스트라이크 존에 전혀 공이 들어가지 않아 어렵게 갔다. 그래도 1회 위기를 어렵게 넘겨내더니, 2회부터는 조금씩 볼이 빠지던 궤적이 스트라이크 존 안으로 제구가 되기 시작했하더라. 타자들과 승부할 때 좀 낮게 낮게 던져야 하는 투수인데, 1회 고비를 넘겨서 그런지 확실히 멘탈적으로 안정감이 생기면서 공이 낮게 낮게 잘 제구되며 제 페이스를 찾았다."

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1회를 무사히 넘김 최원태는 6회까지 단 1점도 내주지 않는 완벽한 '에이스 모드'로 키움 타선을 봉쇄했다. 6이닝 5안타 3볼넷 4탈삼진 무실점. 사령탑의 가슴을 쓸어내리게 만든 명품 투구였다.

사진제공=삼성 라이온즈

박 감독은 최원태의 이 버텨주는 힘이 없었다면 이날의 승리도 없었을 것이라며 냉정하면서도 고마운 평가를 내렸다. "만약 최원태가 어려운 초반 승부처에서 버티지 못하고 무너졌다면, 상대 선발 박준현의 구위에 막혀 꼼짝없이 완봉패를 당할 뻔했다"고 말한 박 감독은 "우리 팀의 전체적인 경기 흐름이 아주 매끄럽고 좋은 상태는 아니었지만, 최원태가 최악의 초반 위기를 지독하게 잘 버텨주었기 때문에 우리가 9회말 마지막에 그런 극적인 승리라는 결과를 낼 수 있었던 것 같다"고 말했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com