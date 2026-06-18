오러클린 상대, 기선제압 솔로포 '쾅!'…여동욱, 시즌2호 아치 [대구 현장]

여동욱. 스포츠조선DB

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈 여동욱이 경기 초반 기선 제압에 성공했다.

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여동욱은 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정경기에 6번 지명타자로 선발 출전해, 경기 초반 팽팽했던 흐름을 단숨에 키움 쪽으로 끌어오는 선제 솔로 홈런을 터뜨렸다.

2회초 1사 주자 없는 상황에서 첫 타석에 들어선 여동욱은 삼성의 외국인 선발 투수 잭 오러클린을 상대로 침착하게 볼카운트 싸움을 이어갔다. 오러클린의 공을 지켜보며 타이밍을 조율하던 여동욱에게 4구째 확실한 기회가 찾아왔다.

여동욱. 스포츠조선DB

오러클린이 던진 시속 135㎞짜리 슬라이더가 스트라이크 존 높은 코스로 다소 밋밋하게 밀려 들어온 실투가 됐다. 여동욱은 이 실투를 놓치지 않고 완벽한 타이밍에 배트를 돌렸다. 맞는 순간 홈런임을 직감케 할 정도로 뻗어 나간 타구는 '라팍' 좌측 담장을 넘어갔다. 비거리 128m에 달하는 1점 홈런이었다. 이 한 방으로 키움은 1-0 리드를 잡았다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com