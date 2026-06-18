지면 죽는다, 이동일에 힘만 다 뺐네...롯데-SSG 8-9등 전쟁, 허무한 무승부 [인천 현장]

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 4회초 역전 투런홈런을 날린 롯데 한동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 김용 기자] 이동일에 힘만 다 뺐네.

Advertisement

치열한(?) 접전의 끝은 결국 무승부였다. 롯데 자이언츠, SSG 랜더스 모두 웃지 못했다.

양팀은 18일 인천SSG랜더스필드에서 주중 3연전 마지막 경기를 치렀다. 양팀 모두 승리가 간절했다. 롯데는 모처럼 만에 3연전 스윕 기회였다. SSG는 지면 5연패에 롯데에 8위 자리를 주고 9위로 내려가야 했다.

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회말 SSG 최정이 롯데 로드리게스를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 최정. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

박빙 흐름이었다. 기선을 제압한 쪽은 SSG. 1회 2사 주자 없는 상황서 간판스타 최정이 로드리게스로부터 선제 솔로포를 때려냈다. 자신의 시즌 17호 홈런.

Advertisement

하지만 기쁨은 잠시. 4회 2사까지 퍼펙트 피칭을 하던 선발 타케다가 레이예스를 만나 제구 난조로 볼넷을 허용했다. 그리고 이어 등장한 한동희에게 통한의 역전 투런포를 허용했다. 이날 경기 투구 중 유일한 실투라고 해도 될 정도의 높은 공이 들어갔는데, 한동희가 이를 놓치지 않았다. 옆구리 부상 복귀 후 3경기 만에 홈런. 비거리 135m의 어마어마한 타구였다.

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 5회말 동점 솔로홈런을 날린 SSG 에레디아. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

Advertisement

하지만 SSG도 포기하지 않았다. 5회 선두타자로 나온 에레디아가 호투하던 로드리게스를 상대로 동점 솔로 홈런을 쳐낸 것. 몸쪽 커브가 낮게 제구됐는데, 에레디아가 이를 완벽한 타이밍에 걷어올렸다.

이후 양팀 경기는 대혼전. 롯데는 6회 선두 황성빈이 살아나갔지만 기회를 살리지 못했다. 7회에는 상대가 볼넷, 실책, 실책성 송구로 계속 만들어준 찬스를 3연속 병살타성 타구로 스스로 걷어차는 믿기 힘든 장면을 보여줬다. 문승원이 대단한 투구를 했다.

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 7회초 1사 1, 3루. 노진혁 병살 처리 후 기뻐하는 SSG 문승원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

Advertisement

SSG도 7회 선두 전의산이 볼넷으로 출루했으나, 대주자 안상현이 주루사를 당했다. 하필 안상현이 아웃된 후 그렇게 안 맞던 김재환의 2루타가 터졌다. 롯데 역시 8회초 1사 후 황성빈이 안타로 출루하고 2루 도루까지 성공했다. 상대 투수 노경은이 흔들리는 상황인데 거기서 황성빈의 찬물 주루사가 나왔다. 그 다음 고승민의 안타가 터졌으니 너무나 허무했다.

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 3회말 호수비를 펼친 롯데 황성빈 중견수. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

Advertisement

이후 양팀 모두 필승조를 모두 투입해 승리를 노려봤자민, 힘 빠진 방망이들이 말을 듣지 않았다. 결국 경기는 2대2 연장 11회 무승부로 종료됐다. 11회초 한동희가 친 타구가 담장 앞까지 가 롯데팬들을 잠시 설레게 했지만 야속하게도 공은 에레디아의 글러브에 빨려들어갔다. 이어진 2사 1, 3루 찬스에서 이번 3연전 영웅 전민재가 들어서 다시 한 번 설레게 했지만, 풀카운트서 내야 플레이에 그쳤다.

롯데는 그나마 낫다. 수도권 9연전 마지막 일정, 가까운 고척스카이돔으로 간다. SSG는 피곤한 몸을 이끌고 주말 3연전을 위해 창원으로 내려간다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com