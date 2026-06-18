'16년만에 2번타자' 최형우, 펄펄 날았다…3안타 3타점에 끝내기 희생플라이 [대구 포커스]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 최형우의 끝내기 희생 플라이로 삼성 라이온즈가 키움 히어로즈와의 주중 3연전을 스윕하며 5연승 질주했다.

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삼성은 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움과의 경기에서 4대3으로 승리했다. 이날 최형우는 2번-지명타자로 선발 출전했다. 최형우가 2번에 배치된 것은 지난 2009년 7월 21일 히어로즈의 목동 시절이 마지막이었다. 무려 16년 10개월 28일(6176일)만에 다시 2번 타자로 나선 것.

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최형우는 이날 2번이 체질인 것처럼 펄펄 날았다. 1회와 3회 연속 2루타를 만들어낸 최형우는 특히 1-3으로 뒤진 7회말 2사 2,3루 상황에서 좌측 파울라인 안쪽에 떨어지는 2타점 적시 2루타로 동점을 만들었다.

그리고 3-3으로 팽팽히 맞선 9회말 1사 만루에서는 최형우는 중견수에게 날아가는 끝내기 희생 플라이로 경기를 마무리했다.

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경기 후 최형우는 "마지막에 끝내기를 치긴 했지만, 타구 자체가 아주 깔끔하지 않고 약간 빗맞은 느낌이 있어서 조금 아쉽기도 하다. 내가 잘 쳤다기보다는 (류)지혁이가 워낙 잘 뛰었다"라며 "사실 6월 들어 팀에 보탬이 되지 못했는데 타격감이 조금씩 돌아오는 것 같다. 동점 적시타를 쳤을 때가 가장 좋았던 것 같다"라고 전했다.

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이어 "2번 타순으로 출전하니, 중심 타선에 있을 때보다 타석에 자주 들어가는 느낌이다. 확실히 1, 2번 타자가 체력적으로도 힘들고, 타율을 유지하기 쉽지 않은 타순인 것 같다"고 소감을 말했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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